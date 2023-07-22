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Зеленський обговорив зі Столтенбергом розблокування "зернового коридору"

"Європейська правда", Катерина ТищенкоСубота, 22 липня 2023, 16:23
Зеленський обговорив зі Столтенбергом розблокування зернового коридору
СТОЛТЕНБЕРГ І ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом обговорили кроки для розблокування "зернового коридору".

Джерело: Зеленський у Twitter, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Зеленського, сторони поділилися оцінками нинішньої ситуації в Чорному морі та ризиків, які вона створює для глобальної продовольчої безпеки.

Дослівно: "Також визначили з паном Столтенбергом першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського "зернового коридору".

Більше деталей: Зеленський також зазначив, що обговорив зі Столтенбергом реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту, і подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.

Що передувало: Напередодні Зеленський поговорив про "зернову угоду" із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. 

Після цього президент Туреччини заявив, що вірить у можливість продовжити Чорноморську зернову ініціативу після його переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Теми: ЗеленськийНАТОзерноторгівля
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