Зеленський обговорив зі Столтенбергом розблокування "зернового коридору"

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом обговорили кроки для розблокування "зернового коридору".

Джерело: Зеленський у Twitter, повідомляє "Європейська правда"

Провів телефонну розмову із Генеральним секретарем НАТО @jensstoltenberg.



Обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту, і подальші дії щодо інтеграції України до @NATO.



Поділилися оцінками нинішньої ситуації в Чорному морі та ризиків, які вона… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 22, 2023

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Деталі: За словами Зеленського, сторони поділилися оцінками нинішньої ситуації в Чорному морі та ризиків, які вона створює для глобальної продовольчої безпеки.

Дослівно: "Також визначили з паном Столтенбергом першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського "зернового коридору".

Більше деталей: Зеленський також зазначив, що обговорив зі Столтенбергом реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту, і подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.

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Що передувало: Напередодні Зеленський поговорив про "зернову угоду" із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

Після цього президент Туреччини заявив, що вірить у можливість продовжити Чорноморську зернову ініціативу після його переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.