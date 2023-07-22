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Зеленский обсудил со Столтенбергом разблокирование "зернового коридора"

"Европейская правда", Катерина ТищенкоСуббота, 22 июля 2023, 16:23
Зеленский обсудил со Столтенбергом разблокирование зернового коридора
СТОЛТЕНБЕРГ И ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили шаги для разблокирования "зернового коридора".

Источник: Зеленский в Twitter, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Зеленского, стороны поделились оценками нынешней ситуации в Черном море и рисков, которые она создает для глобальной продовольственной безопасности.

Дословно: "Также определили с господином Столтенбергом первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования черноморского "зернового коридора".

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Больше деталей: Зеленский также отметил, что обсудил со Столтенбергом реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита, и дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО.

Что предшествовало: Накануне Зеленский поговорил о "зерновой сделке" с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

После этого президент Турции заявил, что верит в возможность продлить Черноморскую зерновую инициативу после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Темы: ЗеленскийНАТОзерноторговля
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