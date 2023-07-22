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Росіяни обстріляли Харківщину: є загиблі й поранений

Катерина ТищенкоСубота, 22 липня 2023, 19:08
Росіяни обстріляли Харківщину: є загиблі й поранений
наслідки обстрілу Куп'янська, фото прокуратури

Внаслідок обстрілу Куп’янська на Харківщині у суботу загинула жінка, у смт Дворічна Куп‘янського району загинув чоловік, ще один дістав поранення.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

 
наслідки обстрілу Куп'янська, фото прокуратури

Дослівно: "22 липня приблизно об 11:00 окупанти обстріляли м. Куп‘янськ. Зазнала пошкоджень територія приватного підприємства.

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Близько о 13:30 російські військові знов обстріляли м. Куп’янськ. У результаті обстрілу загинула 57-річна мирна жителька. За попередніми даними, обстріли велись з РСЗВ".

Деталі: Пізніше прокуратура повідомила, що близько 15:00 російські військові також обстріляли смт Дворічна Куп‘янського району.

Дістав поранення 60-річний чоловік. Його госпіталізовано.

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Згодом прокуратура повідомила, що внаслідок обстрілу Дворічної також загинув 45-річний мирний житель. 

Теми: Харківська областьвійна
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