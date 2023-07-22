Россияне обстреляли Харьковскую область: есть погибшие и раненый

В результате обстрела Купянска на Харьковщине в субботу погибла женщина, в пгт Двуречная Купянского района погиб мужчина, еще один получил ранения.

Источник: Харьковская областная прокуратура

последствия обстрела Купянска, фото прокуратуры

Дословно: "22 июля примерно в 11:00 оккупанты обстреляли г. Купянск. Получила повреждения территория частного предприятия.

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Около 13:30 российские военные вновь обстреляли г. Купянск. В результате обстрела погибла 57-летняя мирная жительница. По предварительным данным, обстрелы велись из РСЗО".

Детали: Позже прокуратура сообщила, что около 15:00 российские военные также обстреляли пгт Двуречная Купянского района.

Получил ранения 60-летний мужчина. Он госпитализирован.

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Впоследствии прокуратура сообщила, что в результате обстрела Двуречной также погиб 45-летний мирный житель.