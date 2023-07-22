Россияне обстреляли Харьковскую область: есть погибшие и раненый
В результате обстрела Купянска на Харьковщине в субботу погибла женщина, в пгт Двуречная Купянского района погиб мужчина, еще один получил ранения.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "22 июля примерно в 11:00 оккупанты обстреляли г. Купянск. Получила повреждения территория частного предприятия.
Около 13:30 российские военные вновь обстреляли г. Купянск. В результате обстрела погибла 57-летняя мирная жительница. По предварительным данным, обстрелы велись из РСЗО".
Детали: Позже прокуратура сообщила, что около 15:00 российские военные также обстреляли пгт Двуречная Купянского района.
Получил ранения 60-летний мужчина. Он госпитализирован.
Впоследствии прокуратура сообщила, что в результате обстрела Двуречной также погиб 45-летний мирный житель.