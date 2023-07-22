Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстріл Дружківки касетними боєприпасами: поранено двох мешканців

Катерина ТищенкоСубота, 22 липня 2023, 18:57
Обстріл Дружківки касетними боєприпасами: поранено двох мешканців
Дружківка на Донеччині, скріншот deepstatemap

Внаслідок обстрілу росіянами Дружківської громади на Донеччині касетними боєприпасами поранено двох мешканців, пошкоджено будинки.

Джерело: Дружківська міська військова адміністрація

 
наслідки обстрілу Дружківської громади, фото Дружківської МВА

Дослівно: "22.07.2023 о 15.55 ворог вчергове завдав удару по Дружківській громаді.

Після влучання касетними боєприпасами у житловий будинок, за попередніми даними, поранено два мешканця, яких госпіталізовано до лікувального закладу. Пошкоджено близько 12 будинків приватного сектору.

Реклама:

Інформація уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби".

Що передувало: Раніше в суботу оператор німецької державної медіакомпанії Deutsche Welle Євген Шилко дістав поранення російськими касетними боєприпасами в місті Дружківка на Донеччині, коли знімальна група потрапила під обстріл.

Теми: Донецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову

фото, відеоУ Грузії стався зсув ґрунту на курорті: 6 загиблих, багато зниклих безвісти

відео, фотоСпецоперація в Новоросійську: дрон СБУ пробив десантний корабель окупантів

фотоНа Закарпатті обвалився міст: відпочиваючі впали в річку, є загибла

Суд у США обрав запобіжний захід Трампу

фото, відеоЖурналісти отримали докази, що РФ обстрілює Україну ракетами, які Київ передав Москві в 90-х

Усі новини...
Донецька область
Обстріл Нью-Йорка на Донеччині: щонайменше четверо загиблих
Росіяни вдарили по Нью-Йорку на Донеччині: є поранені – ОП
Росіяни вбили двох дітей на Донеччині
Останні новини
13:09
"Зерновий" шантаж Росії: як Путін маніпулює голодом і обманює Африку
13:08
РФ може підім’яти під себе цілий регіон Африки за допомогою "Вагнера" – президент Нігеру
12:52
відеоПід Москвою спалахнув склад з пластиком і гумою
12:43
У Польщі затримали російського шпигуна
12:30
Повідомлення РФ про атаки на Новоросійський порт призвели до стрибка цін на пшеницю - Bloomberg
12:28
Додому повернули тіла 44 полеглих захисників
12:20
Повернення довоєнних податків на пальне додасть до інфляції 0,7% - НБУ
12:17
фотоУ небі над Києвом зазнімкували супермісяць
12:16
Ігнат: Навчання пілотів на F-16 буде не таким довгим, як надіються росіяни
12:15
Україна перепрофільовує ППО, щоб захистити порти − Гуменюк
Усі новини...
Реклама: