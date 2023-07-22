Обстріл Дружківки касетними боєприпасами: поранено двох мешканців
Внаслідок обстрілу росіянами Дружківської громади на Донеччині касетними боєприпасами поранено двох мешканців, пошкоджено будинки.
Джерело: Дружківська міська військова адміністрація
Дослівно: "22.07.2023 о 15.55 ворог вчергове завдав удару по Дружківській громаді.
Після влучання касетними боєприпасами у житловий будинок, за попередніми даними, поранено два мешканця, яких госпіталізовано до лікувального закладу. Пошкоджено близько 12 будинків приватного сектору.
Інформація уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби".
Що передувало: Раніше в суботу оператор німецької державної медіакомпанії Deutsche Welle Євген Шилко дістав поранення російськими касетними боєприпасами в місті Дружківка на Донеччині, коли знімальна група потрапила під обстріл.