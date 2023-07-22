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Обстріл Дружківки касетними боєприпасами: поранено двох мешканців

Катерина ТищенкоСубота, 22 липня 2023, 18:57
Обстріл Дружківки касетними боєприпасами: поранено двох мешканців
Дружківка на Донеччині, скріншот deepstatemap

Внаслідок обстрілу росіянами Дружківської громади на Донеччині касетними боєприпасами поранено двох мешканців, пошкоджено будинки.

Джерело: Дружківська міська військова адміністрація

 
наслідки обстрілу Дружківської громади, фото Дружківської МВА

Дослівно: "22.07.2023 о 15.55 ворог вчергове завдав удару по Дружківській громаді.

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Після влучання касетними боєприпасами у житловий будинок, за попередніми даними, поранено два мешканця, яких госпіталізовано до лікувального закладу. Пошкоджено близько 12 будинків приватного сектору.

Інформація уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби".

Що передувало: Раніше в суботу оператор німецької державної медіакомпанії Deutsche Welle Євген Шилко дістав поранення російськими касетними боєприпасами в місті Дружківка на Донеччині, коли знімальна група потрапила під обстріл.

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Теми: Донецька областьвійна
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