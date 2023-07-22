Оператора Deutsche Welle поранили російськими касетними боєприпасами – компанія

Оператор німецької державної медіакомпанії Deutsche Welle Євген Шилко дістав поранення в місті Дружківка на Донеччині, коли знімальна група потрапила під обстріл.

Джерело: DW Україна

​​Дослівно: "Оператор медіакомпанії Deutsche Welle Євген Шилко отримав поранення російськими касетними боєприпасами в місті Дружківка на Донеччині, що знаходиться за 23 км від лінії фронту.

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Оператора доправили в лікарню, нині його стан стабільний.

Знімальна група DW потрапила під російський обстріл по обіді під час зйомок тренувань українських військових на полігоні. Під час атаки загинув один український військовий, ще кілька серйозно постраждали".

Що передувало: Раніше в суботу стало відомо, що в Україні на фронті було вбито "кореспондента" кремлівського пропагандистського видання РИА Новости Ростислава Журавльова, який раніше брав участь у захопленні Донеччини.

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За даними пропагандистів, Журавльов загинув від касетного боєприпасу.