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Оператора Deutsche Welle поранили російськими касетними боєприпасами – компанія

Катерина ТищенкоСубота, 22 липня 2023, 17:41
Оператора Deutsche Welle поранили російськими касетними боєприпасами – компанія
DW, фото Getty Images

Оператор німецької державної медіакомпанії Deutsche Welle Євген Шилко дістав поранення в місті Дружківка на Донеччині, коли знімальна група потрапила під обстріл.

Джерело: DW Україна

​​Дослівно: "Оператор медіакомпанії Deutsche Welle Євген Шилко отримав поранення російськими касетними боєприпасами в місті Дружківка на Донеччині, що знаходиться за 23 км від лінії фронту.

Оператора доправили в лікарню, нині його стан стабільний.

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Знімальна група DW потрапила під російський обстріл по обіді під час зйомок тренувань українських військових на полігоні. Під час атаки загинув один український військовий, ще кілька серйозно постраждали".

Що передувало: Раніше в суботу стало відомо, що в Україні на фронті було вбито "кореспондента" кремлівського пропагандистського видання РИА Новости Ростислава Журавльова, який раніше брав участь у захопленні Донеччини.

За даними пропагандистів, Журавльов загинув від касетного боєприпасу.

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Теми: ЗМІНімеччинавійнамедіа
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