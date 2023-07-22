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Обстрел Дружковки кассетными боеприпасами: ранены двое жителей

Катерина ТищенкоСуббота, 22 июля 2023, 18:57
Обстрел Дружковки кассетными боеприпасами: ранены двое жителей
Дружковка в Донецкой области, скриншот deepstatemap

В результате обстрела россиянами Дружковской громады в Донецкой области кассетными боеприпасами ранены двое жителей, повреждены дома.

Источник: Дружковская городская военная администрация

 
последствия обстрела Дружковской громады, фото Дружковской МВА

Дословно: "22.07.2023 в 15.55 враг в очередной раз нанес удар по Дружковской громаде.

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После попадания кассетными боеприпасами в жилой дом, по предварительным данным, ранены два жителя, которые госпитализированы в лечебное учреждение. Повреждено около 12 домов частного сектора.

Информация уточняется. На месте работают все соответствующие службы".

Что предшествовало: Ранее в субботу оператор немецкой государственной медиакомпании Deutsche Welle Евгений Шилко получил ранения российскими кассетными боеприпасами в городе Дружковка Донецкой области, когда съемочная группа попала под обстрел.

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Темы: Донецкая областьвойна
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