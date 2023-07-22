Лукашенко прилетів до Путіна в Петербург
Субота, 22 липня 2023, 20:35
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Санкт-Петербурга для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.
Джерело: телеграм-канал пресслужби Лукашенка "Пул первого"
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Деталі: Повідомляється, що Лукашенко прибув до Петербурга в суботу ввечері.
Переговори з Путіним заплановані на неділю.
Що передувало: Раніше пресслужба Лукашенка повідомила, що 23 липня він зустрінеться у Росії з Путіним.
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У повістці переговорів - "питання безпеки, міжнародний порядок денний, економічна взаємодія, реалізація союзних програм, спільне протистояння санкційному тиску та інше".