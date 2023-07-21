Лукашенко полетить на переговори до Путіна у вихідні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 23 липня зустрінеться у Росії з диктатором Володимир Путіним.

Джерело: пресслужба Лукашенка

Деталі: Повідомляється, що Лукашенко та Путін проведуть зустріч, про яку домовлялися раніше.

У повістці переговорів є "питання безпеки, міжнародний порядок денний, економічна взаємодія, реалізація союзних програм, спільне протистояння санкційному тиску та інше".

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Що цьому передувало: