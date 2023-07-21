Лукашенко полетить на переговори до Путіна у вихідні
П'ятниця, 21 липня 2023, 15:28
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 23 липня зустрінеться у Росії з диктатором Володимир Путіним.
Джерело: пресслужба Лукашенка
Деталі: Повідомляється, що Лукашенко та Путін проведуть зустріч, про яку домовлялися раніше.
У повістці переговорів є "питання безпеки, міжнародний порядок денний, економічна взаємодія, реалізація союзних програм, спільне протистояння санкційному тиску та інше".
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Що цьому передувало:
- 6 липня Лукашенко заявив про плани найближчим часом зустрітися Володимиром Путіним, щоб обговорити у тому числі "проблему навколо Вагнера".
- Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що дати і порядку денного такої зустрічі поки немає.