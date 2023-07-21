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Лукашенко полетить на переговори до Путіна у вихідні

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 21 липня 2023, 15:28
Лукашенко полетить на переговори до Путіна у вихідні
ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО: GETTY IMAGES

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 23 липня зустрінеться у Росії з диктатором Володимир Путіним.

Джерело: пресслужба Лукашенка

Деталі: Повідомляється, що Лукашенко та Путін проведуть зустріч, про яку домовлялися раніше.

У повістці переговорів є "питання безпеки, міжнародний порядок денний, економічна взаємодія, реалізація союзних програм, спільне протистояння санкційному тиску та інше".

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Що цьому передувало: 

  • 6 липня Лукашенко заявив про плани найближчим часом зустрітися Володимиром Путіним, щоб обговорити у тому числі "проблему навколо Вагнера".
  • Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що дати і порядку денного такої зустрічі поки немає.

Теми: ЛукашенкоПутінРосіяБілорусь
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