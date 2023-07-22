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Лукашенко прилетел к Путину в Петербург

Катерина ТищенкоСуббота, 22 июля 2023, 20:35
Лукашенко прилетел к Путину в Петербург
Лукашенко в Петербурге 22 июля, фото: Пул первого

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Источник: телеграм-канал пресс-службы Лукашенко "Пул первого"

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Детали: Сообщается, что Лукашенко прибыл в Петербург в субботу вечером.

Переговоры с Путиным запланированы на воскресенье.

Что предшествовало: Ранее пресс-служба Лукашенко сообщила, что 23 июля он встретится в России с Путиным.

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В повестке переговоров - "вопросы безопасности, международная повестка дня, экономическое взаимодействие, реализация союзных программ, совместное противостояние санкционному давлению и прочее".

Темы: ЛукашенкоПутинРосcия
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