Лукашенко прилетел к Путину в Петербург
Суббота, 22 июля 2023, 20:35
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
Источник: телеграм-канал пресс-службы Лукашенко "Пул первого"
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Детали: Сообщается, что Лукашенко прибыл в Петербург в субботу вечером.
Переговоры с Путиным запланированы на воскресенье.
Что предшествовало: Ранее пресс-служба Лукашенко сообщила, что 23 июля он встретится в России с Путиным.
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В повестке переговоров - "вопросы безопасности, международная повестка дня, экономическое взаимодействие, реализация союзных программ, совместное противостояние санкционному давлению и прочее".