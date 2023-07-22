Зеленский инициировал созыв совета Украина-НАТО из-за действий РФ в Черном море

Президент Владимир Зеленский обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением безотлагательно созвать совет Украина-НАТО из-за агрессивных шагов РФ в Черном море.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Говорили (со Столтенбергом – ред.) о ситуации с безопасностью сейчас, в частности российские агрессивные шаги в Черном море. Любая дестабилизация в этом регионе, срыв работы наших экспортных путей будут означать проблемы с соответствующими последствиями для всех в мире. Ценовой кризис – наименьшее из возможных последствий.

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Обсудили с господином Столтенбергом наши шаги по разблокированию и обеспечению устойчивой работы зернового коридора.

В нашем сотрудничестве мы перешли на новый, более высокий уровень – уровень совета Украина-НАТО. И этот механизм может сработать. Я обратился к Йенсу с предложением безотлагательно созвать такой совет для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится. Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть".

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