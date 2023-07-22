У НАЗК обіцяють перевірити не тільки військкомів, а й їхніх родичів, водіїв і коханок

НАЗК протягом трьох місяців перевірятиме спосіб життя не лише військкомів по всій Україні, але й їхніх родичів, водіїв і коханок.

Джерело: голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Для того, щоб з’ясувати моніторингом способу життя, хто ще з працівників, з керівників центрів комплектування нашого війська зловживає своїм службовим становищем, НАЗК упродовж 3 місяців перевірить весь керівний склад всіх військкоматів нашої країни...

Реклама:

Це сотні керівників військкоматів. Ми запитали інформацію Міноборони, оскільки це структури, які підпорядковуються Міноборони і Генштабу ЗСУ. Після отримання повного списку кожен з них буде перевірений. І не тільки кожен з них, а й майно близьких родичів.

…Брати, сестри, племінники – всі… Водіїв, кухарок, коханців і коханок також перевіримо".

Деталі: За словами Новікова, під час війни зловживання військовослужбовцем Центру комплектування "є не просто корупційним правопорушенням, а державною зрадою з точки зору етики".

ВІДЕО ДНЯ

Він уточнив, що законом передбачено жорстке покарання за вчинення корупційних правопорушень, яке передбачає як конфіскацію об’єктів незаконного збагачення, так і конфіскацію всього майна корупціонера, навіть якщо воно оформлене на близьких родичів.

"Є проблема з тим, чи будуть ці особи в подальшому займати свої посади. Оскільки зараз воєнний стан, вони військові, то не існує механізму звільнення їх з військової служби під час воєнного стану. Тобто їх можна відсторонити від посади, звільнити з посади, але вони продовжать бути військовослужбовцями", – сказав Новіков, додавши, що це юридична проблема, яку має вирішити Верховна Рада.

Що передувало: 19 липня Новіков повідомив, що НАЗК протягом трьох місяців планує перевірити спосіб життя усього керівного складу Центрів комплектування по країні.