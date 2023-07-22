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В НАПК обещают проверить не только военкомов, но и их родственников, водителей и любовниц

Катерина ТищенкоСуббота, 22 июля 2023, 22:25
В НАПК обещают проверить не только военкомов, но и их родственников, водителей и любовниц
Александр Новиков, фото Эльдара Сарахмана, УП

НАПК в течение трех месяцев будет проверять образ жизни не только военкомов по всей Украине, но и их родственников, водителей и любовниц.

Источник: председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков в эфире телемарафона

Прямая речь: "Для того, чтобы выяснить мониторингом образа жизни, кто еще из работников, из руководителей центров комплектования нашей армии злоупотребляет своим служебным положением, НАПК в течение 3 месяцев проверит весь руководящий состав всех военкоматов нашей страны...

Это сотни руководителей военкоматов. Мы запросили информацию Минобороны, поскольку это структуры, которые подчиняются Минобороны и Генштабу ВСУ. После получения полного списка каждый из них будет проверен. И не только каждый из них, но и имущество близких родственников.

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...Братья, сестры, племянники – все... Водителей, поваров, любовников и любовниц также проверим".

Детали: По словам Новикова, во время войны злоупотребление военнослужащим Центра комплектования "является не просто коррупционным правонарушением, а государственной изменой с точки зрения этики".

Он уточнил, что законом предусмотрено жесткое наказание за совершение коррупционных правонарушений, которое предусматривает как конфискацию объектов незаконного обогащения, так и конфискацию всего имущества коррупционера, даже если оно оформлено на близких родственников.

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"Есть проблема с тем, будут ли эти лица в дальнейшем занимать свои должности. Поскольку сейчас военное положение, они военные, то не существует механизма увольнения их с военной службы во время военного положения. То есть их можно отстранить от должности, освободить от должности, но они продолжат быть военнослужащими", - сказал Новиков, добавив, что это юридическая проблема, которую должна решить Верховная Рада.

Что предшествовало: 19 июля Новиков сообщил, что НАПК в течение трех месяцев планирует проверить образ жизни всего руководящего состава Центров комплектования по стране.

Темы: НАПКвоинский учет
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