НАЗК три місяці вивчатиме спосіб життя військкомів
Середа, 19 липня 2023, 15:46
Національне агентство із запобігання корупції протягом трьох місяців планує перевірити спосіб життя усього керівного складу Центрів комплектування по країні.
Джерело: голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, відповідаючи на питання під час пресконференції
Пряма мова: "На виконання рішення РНБО НАЗК на сьогодні проводить моніторинг способу життя і ми упродовж трьох місяців цього кварталу маємо на меті провести моніторинг способу життя ста відсотків усього керівного складу всіх рівнів Центрів комплектування (та соціальної підтримки – ред.) і ми вже маємо перші результати".
Передісторія:
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- У розслідуванні Української правди "Батальйон Іспанія" повідомлялося, що родина начальника одеського обласного військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.
- В червні Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
- Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань Борисова.
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