НАЗК три місяці вивчатиме спосіб життя військкомів  

Національне агентство із запобігання корупції протягом трьох місяців планує перевірити спосіб життя усього керівного складу Центрів комплектування по країні.

Джерело: голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, відповідаючи на питання під час пресконференції

Пряма мова: "На виконання рішення РНБО НАЗК на сьогодні проводить моніторинг способу життя і ми упродовж трьох місяців цього кварталу маємо на меті провести моніторинг способу життя ста відсотків усього керівного складу всіх рівнів Центрів комплектування (та соціальної підтримки – ред.) і ми вже маємо перші результати".

Передісторія:

Реклама:

У розслідуванні Української правди "Батальйон Іспанія" повідомлялося, що родина начальника одеського обласного військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.

В червні Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань Борисова.