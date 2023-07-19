НАЗК три місяці вивчатиме спосіб життя військкомів  

Національне агентство із запобігання корупції протягом трьох місяців планує перевірити спосіб життя усього керівного складу Центрів комплектування по країні.

Джерело: голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, відповідаючи на питання під час пресконференції

Пряма мова: "На виконання рішення РНБО НАЗК на сьогодні проводить моніторинг способу життя і ми упродовж трьох місяців цього кварталу маємо на меті провести моніторинг способу життя ста відсотків усього керівного складу всіх рівнів Центрів комплектування (та соціальної підтримки – ред.) і ми вже маємо перші результати".

Передісторія: