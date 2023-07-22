Украина разработала собственные системы ПВО средней дальности – нардеп
Нардеп от "Слуги народа", замглавы комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что Украина разработала и тестирует собственные системы противовоздушной обороны.
Источник: Чернев в эфире телемарафона
Прямая речь: "У нас есть новейшие системы ПВО. Они сейчас средней дальности.
Это, конечно, не аналог Patriot, SAMP-T или IRIS-T. Думаю, что ближе к HAWK или средней дальности системам. Они, собственно, украинского производства и украинской разработки.
Я не буду сейчас называть имена этих разработок, они сейчас проходят тестирование, достаточно удачно. Ракеты уже разработаны".
Что предшествовало: 21 июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинский ВПК уже производит средства, которые позволят усилить защиту портовой инфраструктуры от российских атак.