Украина разработала собственные системы ПВО средней дальности – нардеп

Егор Чернев, фото из его Facebook

Нардеп от "Слуги народа", замглавы комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что Украина разработала и тестирует собственные системы противовоздушной обороны.

Источник: Чернев в эфире телемарафона

Прямая речь: "У нас есть новейшие системы ПВО. Они сейчас средней дальности.

Это, конечно, не аналог Patriot, SAMP-T или IRIS-T. Думаю, что ближе к HAWK или средней дальности системам. Они, собственно, украинского производства и украинской разработки.

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Я не буду сейчас называть имена этих разработок, они сейчас проходят тестирование, достаточно удачно. Ракеты уже разработаны".

Что предшествовало: 21 июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинский ВПК уже производит средства, которые позволят усилить защиту портовой инфраструктуры от российских атак.