Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина разработала собственные системы ПВО средней дальности – нардеп

Катерина ТищенкоСуббота, 22 июля 2023, 23:12
Украина разработала собственные системы ПВО средней дальности – нардеп
Егор Чернев, фото из его Facebook

Нардеп от "Слуги народа", замглавы комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что Украина разработала и тестирует собственные системы противовоздушной обороны.

Источник: Чернев в эфире телемарафона

Прямая речь: "У нас есть новейшие системы ПВО. Они сейчас средней дальности.

Реклама:

Это, конечно, не аналог Patriot, SAMP-T или IRIS-T. Думаю, что ближе к HAWK или средней дальности системам. Они, собственно, украинского производства и украинской разработки.

Я не буду сейчас называть имена этих разработок, они сейчас проходят тестирование, достаточно удачно. Ракеты уже разработаны".

Что предшествовало: 21 июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинский ВПК уже производит средства, которые позволят усилить защиту портовой инфраструктуры от российских атак.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПВОоружиеВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ПВО
Появился снимок последствий удара по российской базе ПВО в Крыму
Ночью над Украиной сбили четыре крылатые ракеты
На подступах к Киеву работала ПВО, уничтожила все вражеские цели – КГВА
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: