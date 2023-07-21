Український ВПК вже виробляє засоби для захисту портів від РФ – Данілов

Український ВПК вже виробляє засоби, що дозволять посилити захист портової інфраструктури від російських атак.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Не вистачає засобів ураження ППО саме по деяких видах того озброєння, яким користується РФ. Президент поставив завдання посилити захист (портової інфраструктури - ред.). Сьогодні працюють всі контакти, щоб пришвидшити постачання необхідної техніки. Однак хочу зауважити, що ми і самостійно розробляємо зараз, і вже є розуміння щодо систем захисту.

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Наш ВПК виробляє вже такий захист. Найближчим часом, я думаю, це (захист портової інфраструктури - ред.) буде посилено".

Деталі: Водночас він додав, що це не гарантує захисту "на сто відсотків" від атак Росії.

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