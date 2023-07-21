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Український ВПК вже виробляє засоби для захисту портів від РФ – Данілов

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 21 липня 2023, 11:34
Український ВПК вже виробляє засоби для захисту портів від РФ – Данілов
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ, ФОТО ОП

Український ВПК вже виробляє засоби, що дозволять посилити захист портової інфраструктури від російських атак.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Не вистачає засобів ураження ППО саме по деяких видах того озброєння, яким користується РФ. Президент поставив завдання посилити захист (портової інфраструктури - ред.). Сьогодні працюють всі контакти, щоб пришвидшити постачання необхідної техніки. Однак хочу зауважити, що ми і самостійно розробляємо зараз, і вже є розуміння щодо систем захисту. 

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Наш ВПК виробляє вже такий захист. Найближчим часом, я думаю, це (захист портової інфраструктури - ред.) буде посилено". 

Деталі: Водночас він додав, що це не гарантує захисту "на сто відсотків" від атак Росії.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.
  • Відразу після цього РФ посилила удари по українській портовій та зерновій інфраструктурі. 
  • 19 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що дав доручення військовим посилити захист людей і портової інфраструктури. 
  • В ISW  вважають, що РФ намагається створити відчуття невідкладності свого повернення до Чорноморської зернової ініціативи.

Теми: ДаніловРНБОпортиППО
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