Український ВПК вже виробляє засоби для захисту портів від РФ – Данілов

Український ВПК вже виробляє засоби, що дозволять посилити захист портової інфраструктури від російських атак.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Не вистачає засобів ураження ППО саме по деяких видах того озброєння, яким користується РФ. Президент поставив завдання посилити захист (портової інфраструктури - ред.). Сьогодні працюють всі контакти, щоб пришвидшити постачання необхідної техніки. Однак хочу зауважити, що ми і самостійно розробляємо зараз, і вже є розуміння щодо систем захисту.

Наш ВПК виробляє вже такий захист. Найближчим часом, я думаю, це (захист портової інфраструктури - ред.) буде посилено".

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Деталі: Водночас він додав, що це не гарантує захисту "на сто відсотків" від атак Росії.

Передісторія:

Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

Відразу після цього РФ посилила удари по українській портовій та зерновій інфраструктурі.

19 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що дав доручення військовим посилити захист людей і портової інфраструктури.

В ISW вважають, що РФ намагається створити відчуття невідкладності свого повернення до Чорноморської зернової ініціативи.