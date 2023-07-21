Український ВПК вже виробляє засоби для захисту портів від РФ – Данілов
Український ВПК вже виробляє засоби, що дозволять посилити захист портової інфраструктури від російських атак.
Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону новин
Пряма мова: "Не вистачає засобів ураження ППО саме по деяких видах того озброєння, яким користується РФ. Президент поставив завдання посилити захист (портової інфраструктури - ред.). Сьогодні працюють всі контакти, щоб пришвидшити постачання необхідної техніки. Однак хочу зауважити, що ми і самостійно розробляємо зараз, і вже є розуміння щодо систем захисту.
Наш ВПК виробляє вже такий захист. Найближчим часом, я думаю, це (захист портової інфраструктури - ред.) буде посилено".
Деталі: Водночас він додав, що це не гарантує захисту "на сто відсотків" від атак Росії.
Передісторія:
- Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.
- Відразу після цього РФ посилила удари по українській портовій та зерновій інфраструктурі.
- 19 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що дав доручення військовим посилити захист людей і портової інфраструктури.
- В ISW вважають, що РФ намагається створити відчуття невідкладності свого повернення до Чорноморської зернової ініціативи.