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У Польщі запрацював Центр обслуговування українських Leopard

"Європейська правда", Катерина ТищенкоСубота, 22 липня 2023, 23:58
У Польщі запрацював Центр обслуговування українських Leopard
завод Бумар-Лабенди, фото з Twitter Блащака

Центр обслуговування та ремонту танків Leopard 2, які отримала Україна, почав роботу в польському Ґлівіце на заводі Бумар-Лабенди.

Джерело: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter, повідомляє "Європейська правда"

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Деталі: За його словами, "перші два танки Leopard вже прибули з України на завод".

Передісторія:

  • Раніше у Польщі заявили, що переговори з Німеччиною про відкриття центру обслуговування танків Leopard, які отримала Україна, тривають, і польська сторона зберігає повну готовність прийняти озброєння для ремонту.
  • Перед цим німецькі ЗМІ повідомляли, що ФРН має намір розірвати переговори про створення в Польщі сервісного центру для танків Leopard. За даними видання "Handelsblatt", причиною відмови від контракту на створення центру ремонту танків у Польщі є "надмірні цінові очікування польського уряду".
  • Центр мав відкритися наприкінці травня. Після переговорів у квітні з міністром оборони Маріушем Блащаком його німецький колега Борис Пісторіус заявив, що обидві сторони вийшли на завершальну стадію імплементації. 

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Теми: Польща
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