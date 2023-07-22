У Польщі запрацював Центр обслуговування українських Leopard

Центр обслуговування та ремонту танків Leopard 2, які отримала Україна, почав роботу в польському Ґлівіце на заводі Бумар-Лабенди.

Джерело: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter, повідомляє "Європейська правда"

Hub remontowy w Gliwicach rozpoczął działalność! Dwa pierwsze Leopardy już przyjechały z Ukrainy do zakładów Bumar. pic.twitter.com/VvfZSzh7Jx Реклама: July 22, 2023

Деталі: За його словами, "перші два танки Leopard вже прибули з України на завод".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ