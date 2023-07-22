Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польше заработал Центр обслуживания украинских Leopard

"Европейская правда", Катерина ТищенкоСуббота, 22 июля 2023, 23:58
В Польше заработал Центр обслуживания украинских Leopard
завод Бумар-Лабенды, фото из Twitter Блащака

Центр обслуживания и ремонта танков Leopard 2, которые получила Украина, начал работу в польском Гливице на заводе Бумар-Лабенды.

Источник: министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter, сообщает "Европейская правда"

Реклама:

Детали: По его словам, "первые два танка Leopard уже прибыли из Украины на завод".

Предыстория:

  • Ранее в Польше заявили, что переговоры с Германией об открытии центра обслуживания танков Leopard, которые получила Украина, продолжаются, и польская сторона сохраняет полную готовность принять вооружение для ремонта.
  • Перед этим немецкие СМИ сообщали, что ФРГ намерена разорвать переговоры о создании в Польше сервисного центра для танков Leopard. По данным издания "Handelsblatt", причиной отказа от контракта на создание центра ремонта танков в Польше являются "чрезмерные ценовые ожидания польского правительства".
  • Центр должен был открыться в конце мая. После переговоров в апреле с министром обороны Мариушем Блащаком его немецкий коллега Борис Писториус заявил, что обе стороны вышли на завершающую стадию имплементации.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Польша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Китай примет участие во встрече в Саудовской Аравии по мирному плану Украины, Россию не приглашали

дополнено от 13:17, фотоГибель руководства МВД в Броварах: арестованы чиновники ГСЧС

Латвия попросит тысячи российских граждан покинуть страну

В Польше раскритиковали политику отношений с Украиной: государство истекает кровью

Военкома из Одесской области после "общественного резонанса" отправили на передовую

фото, видео В Грузии сошел оползень на курорте: 6 погибших, много пропавших без вести

Все новости...
Польша
Известную российскую теннисистку не пустили в Польшу
Польша вызовет посла России после бредней Путина о Сталине и польских землях
В Польше ответили Путину на его ложь об Украине: Жалкий кремлевский зануда
Последние новости
17:48
На Голубом озере состоится благотворительный сбор-заплыв на гранатометы для бойцов "Волки Да Винчи"
17:26
Регулятор ЕС оштрафует TikTok за нарушение приватности детей
17:23
Toyota и Pony.ai планируют серийное производство роботакси в Китае
17:20
видео"Коперфильды" украинского разлива: мужчины пересекали границу в тайнике авто
17:18
Индекс "Индекс Бигмака": в июле гривна должна была бы стоить около 18,8 гривны
17:17
Украинцы, потерявшие урожай овощей из-за подрыва Каховской ГЭС, смогут получить до 100 тысяч
17:01
Китай примет участие во встрече в Саудовской Аравии по мирному плану Украины, Россию не приглашали
16:59
Правительство Болгарии одобрило предоставление Украине 100 БТРов
16:50
Мировые цены на продовольствие выросли впервые за более чем год – ФАО
16:38
На Киевщине в детском псевдолагере утонул 10-летний парень: "воспитатель" оставил детей одних
Все новости...
Реклама: