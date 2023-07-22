В Польше заработал Центр обслуживания украинских Leopard

Центр обслуживания и ремонта танков Leopard 2, которые получила Украина, начал работу в польском Гливице на заводе Бумар-Лабенды.

Источник: министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter, сообщает "Европейская правда"

Hub remontowy w Gliwicach rozpoczął działalność! Dwa pierwsze Leopardy już przyjechały z Ukrainy do zakładów Bumar. pic.twitter.com/VvfZSzh7Jx — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) July 22, 2023

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Детали: По его словам, "первые два танка Leopard уже прибыли из Украины на завод".

Предыстория:

Ранее в Польше заявили, что переговоры с Германией об открытии центра обслуживания танков Leopard, которые получила Украина, продолжаются, и польская сторона сохраняет полную готовность принять вооружение для ремонта.

Перед этим немецкие СМИ сообщали, что ФРГ намерена разорвать переговоры о создании в Польше сервисного центра для танков Leopard. По данным издания "Handelsblatt", причиной отказа от контракта на создание центра ремонта танков в Польше являются "чрезмерные ценовые ожидания польского правительства".

Центр должен был открыться в конце мая. После переговоров в апреле с министром обороны Мариушем Блащаком его немецкий коллега Борис Писториус заявил, что обе стороны вышли на завершающую стадию имплементации.