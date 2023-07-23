Ворожа атака на Одесу: в ОВА розповіли про наслідки
Неділя, 23 липня 2023, 02:14
Внаслідок ворожої атаки на Одесу в місті пошкоджені цивільна інфраструктура, житлові будинки, релігійної установи.
Джерело: голова військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер
Пряма мова: "Одеса. Чергова нічна атака нелюдів.
Реклама:
Є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи".
Деталі: Кіпер додав, що інформація про постраждалих уточнюється.
Що передувало: Вночі 23 липня під час оголошеної повітряної тривоги через ракетну небезпеку в Одесі пролунали вибухи, працювала ППО.
ВІДЕО ДНЯ