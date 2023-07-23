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Ворожа атака на Одесу: в ОВА розповіли про наслідки

Ольга Глущенко Неділя, 23 липня 2023, 02:14
Ворожа атака на Одесу: в ОВА розповіли про наслідки
Кіпер, фото з його Telegram

Внаслідок ворожої атаки на Одесу в місті пошкоджені цивільна інфраструктура, житлові будинки, релігійної установи.

Джерело: голова військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер

Пряма мова: "Одеса. Чергова нічна атака нелюдів.

Є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи".

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Деталі: Кіпер додав, що інформація про постраждалих уточнюється.

Що передувало: Вночі 23 липня під час оголошеної повітряної тривоги через ракетну небезпеку в Одесі пролунали вибухи, працювала ППО.

Теми: Одесаракетний ударвійна
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