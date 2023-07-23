Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вражеская атака на Одессу: в ОГА рассказали о последствиях

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 23 июля 2023, 02:14
Вражеская атака на Одессу: в ОГА рассказали о последствиях
Кипер, фото из его Telegram

Вследствие вражеской атаки на Одессу в городе повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, религиозные учреждения.

Источник: глава военной администрации Одесской области Олег Кипер

Прямая речь: "Одесса. Очередная ночная атака нелюдей.

Реклама:

Есть повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения".

Детали: Кипер добавил, что информация о пострадавших уточняется.

Что предшествовало: Ночью 23 июля во время объявленной воздушной тревоги из-за ракетной опасности в Одессе раздались взрывы, работала ПВО.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Одессаракетный ударвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Одесса
Завладение аэропортом "Одесса": экс-мэр Костусев и бизнесмены Кауфман и Грановский получили подозрения
В Одессе задержали военного инженера, который присвоил более миллиона гривен
В Одессе раздаются взрывы: работает ПВО
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: