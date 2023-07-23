Вражеская атака на Одессу: в ОГА рассказали о последствиях
Воскресенье, 23 июля 2023, 02:14
Вследствие вражеской атаки на Одессу в городе повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, религиозные учреждения.
Источник: глава военной администрации Одесской области Олег Кипер
Прямая речь: "Одесса. Очередная ночная атака нелюдей.
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Есть повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения".
Детали: Кипер добавил, что информация о пострадавших уточняется.
Что предшествовало: Ночью 23 июля во время объявленной воздушной тревоги из-за ракетной опасности в Одессе раздались взрывы, работала ПВО.
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