Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ракетний удар по Одесі: є загиблий, багато постраждалих, серед яких 4 дітей

Ольга Глущенко Неділя, 23 липня 2023, 03:08
Ракетний удар по Одесі: є загиблий, багато постраждалих, серед яких 4 дітей
Наслідки удару росіян по Одесі. Фото поліції

Внаслідок ворожої атаки вночі 23 липня Одесі 22 постраждалих, серед яких 4 дітей, також багато руйнувань.

Джерело: голова вйіськової адміністрації Одеської області Олег Кіпер, ГУ НП в Одеській області, міська рада Одеси в Telegram

Деталі: За даними ОВА, до лікарень міста госпіталізовано 14 людей, троє з них – діти.

Реклама:

"Інформація може змінюватися. Бригади швидкої допомоги працюють на місцях", – додав Кіпер.

Оновлено: Пізніше Кіпер повідомив, що є загиблий внаслідок нічної терористичної атаки росіян по Одесі.

У поліції повідомили, що наразі відомо щонайменше про 22 людей, які отримали поранення, четверо з них – діти. 14 громадян, троє з яких – діти, госпіталізовані.

ВІДЕО ДНЯ

Також поліцейські підтвердили загибель однієї особи.

У міській раді повідомили, що в Одесі серед пошкоджених внаслідок нічної атаки росіян об’єктів – Будинок вчених та будинки поруч.

Крім того, внаслідок нічної атаки росіян значних пошкоджень зазнав бульвар Жванецького: зруйновано інфраструктуру, пошкоджено будинки поруч.

 
 
 
 

Теми: Одесаракетний ударвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Колишнього військкома Борисова збираються оголосити в розшук – Офіс генпрокурора
Ворог вдарив по Сумщині: загинула людина, шестеро поранених
Росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор в Одесі
Ворог атакував Одещину щонайменше 5 видами ракет – ОК "Південь"
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: