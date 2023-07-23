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Ракетний удар по Одесі: є загиблий, багато постраждалих, серед яких 4 дітей

Ольга Глущенко Неділя, 23 липня 2023, 03:08
Ракетний удар по Одесі: є загиблий, багато постраждалих, серед яких 4 дітей
Наслідки удару росіян по Одесі. Фото поліції

Внаслідок ворожої атаки вночі 23 липня Одесі 22 постраждалих, серед яких 4 дітей, також багато руйнувань.

Джерело: голова вйіськової адміністрації Одеської області Олег Кіпер, ГУ НП в Одеській області, міська рада Одеси в Telegram

Деталі: За даними ОВА, до лікарень міста госпіталізовано 14 людей, троє з них – діти.

"Інформація може змінюватися. Бригади швидкої допомоги працюють на місцях", – додав Кіпер.

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Оновлено: Пізніше Кіпер повідомив, що є загиблий внаслідок нічної терористичної атаки росіян по Одесі.

У поліції повідомили, що наразі відомо щонайменше про 22 людей, які отримали поранення, четверо з них – діти. 14 громадян, троє з яких – діти, госпіталізовані.

Також поліцейські підтвердили загибель однієї особи.

ВІДЕО ДНЯ

У міській раді повідомили, що в Одесі серед пошкоджених внаслідок нічної атаки росіян об’єктів – Будинок вчених та будинки поруч.

Крім того, внаслідок нічної атаки росіян значних пошкоджень зазнав бульвар Жванецького: зруйновано інфраструктуру, пошкоджено будинки поруч.

 
 
 
 

Теми: Одесаракетний ударвійна
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