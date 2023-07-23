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Ракетный удар по Одессе: есть погибший, много пострадавших, среди которых 4 детей

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 23 июля 2023, 03:08
Ракетный удар по Одессе: есть погибший, много пострадавших, среди которых 4 детей
Последствия удара россиян по Одессе. Фото полиции

В результате вражеской атаки ночью 23 июля в Одессе 22 пострадавших, среди которых 4 детей, также много разрушений.

Источник: глава военной администрации Одесской области Олег Кипер, ГУ НП в Одесской области, городской совет Одессы в Telegram

Детали: По данным ОВА, в больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них – дети.

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"Информация может меняться. Бригады скорой помощи работают на местах", – добавил Кипер.

Обновлено: Позже Кипер сообщил, что есть погибший в результате ночной террористической атаки россиян по Одессе.

В полиции сообщили, что сейчас известно по меньшей мере о 22 людях, которые получили ранения, четверо из них – дети. 14 граждан, трое из которых – дети, госпитализированы.

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Также полицейские подтвердили гибель одного человека.

В городском совете сообщили, что в Одессе среди поврежденных в результате ночной атаки россиян объектов – Дом ученых и дома рядом.

Кроме того, в результате ночной атаки россиян значительные повреждения получил бульвар Жванецкого: разрушена инфраструктура, повреждены дома рядом.

 
 
 
 

Темы: Одессаракетный ударвойна
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