Россияне разрушили Спасо-Преображенский собор в Одессе

Ночью 23 июля в результате очередной ракетной атаки россиян в Одессе был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Источник: Telegram-канал городского совета Одессы

Детали: В горсовете сообщили, что, кроме значительных повреждений здания, пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божьей Матери, которая является покровительницей Одессы.

На месте прилета по собору работают спасатели и городские коммунальные службы.

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Думская опубликовала фото собора после вражеской атаки.

Справка: Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе – крупнейший православный храм Одессы; заложен в 1794 году; освящен – в 1808.