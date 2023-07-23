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Россияне разрушили Спасо-Преображенский собор в Одессе

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 23 июля 2023, 03:35
Россияне разрушили Спасо-Преображенский собор в Одессе
фото: Думская

Ночью 23 июля в результате очередной ракетной атаки россиян в Одессе был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Источник: Telegram-канал городского совета Одессы

Детали: В горсовете сообщили, что, кроме значительных повреждений здания, пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божьей Матери, которая является покровительницей Одессы.

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На месте прилета по собору работают спасатели и городские коммунальные службы.

Думская опубликовала фото собора после вражеской атаки.

Справка: Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе – крупнейший православный храм Одессы; заложен в 1794 году; освящен – в 1808.

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Темы: Одессарелигияракетный удар
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