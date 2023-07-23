Ворог атакував Одещину щонайменше 5 видами ракет – ОК "Південь"

Під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Силами протиповітряної оборони значну частину ракет було знищено".

Деталі: Решта – завдали руйнувань портовій інфраструктурі, щонайменше 6 житловим, в тому числі багатоквартирним будинкам.

Понівечено десятки автівок, у багатьох будівлях міста пошкоджені фасади і дахи, вибиті вікна. На одній з центральних площ Одеси влучанням російської ракети понівечено собор УПЦ МП. Постраждали 2 пам’ятки архітектури.

По місту утворено декілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух, імовірно буде змінено маршрут міського транспорту.

Станом на 5:25 відомо про 1 загиблого. Одну особу рятувальники успішно деблокували.

Ще 19 людей поранено, серед них 4 дітей. 11 дорослих та 3 дитини госпіталізовано, інші лікуються амбулаторно.