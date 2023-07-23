Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг атаковал Одесскую область по меньшей мере 5 видами ракет – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 23 июля 2023, 05:45
Враг атаковал Одесскую область по меньшей мере 5 видами ракет – ОК Юг
последствия вражеской атаки в Одессе, фото ОК Юг

Во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесской области по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Силами противовоздушной обороны значительная часть ракет была уничтожена".

Детали: Остальные - нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере 6 жилым, в том числе многоквартирным домам.

Реклама:

Изуродованы десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна. На одной из центральных площадей Одессы попаданием российской ракеты изуродован собор УПЦ МП. Пострадали 2 памятника архитектуры.

По городу образовано несколько воронок, есть обрывы электросетей, из-за чего может быть затруднено движение, вероятно будет изменен маршрут городского транспорта.

По состоянию на 5:25 известно об 1 погибшем. Одного человека спасатели успешно деблокировали.

ВИДЕО ДНЯ

Еще 19 человек ранены, среди них 4 детей. 11 взрослых и 3 ребенка госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.

Темы: Одесская областьракетный ударОдессавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ВСУ на юге кое-где прорвали первую линию обороны и вышли на промежуточную – Маляр

Зеленский заслушал Малюка о спецоперации СБУ в РФ: Мы благодарны

Китай примет участие во встрече в Саудовской Аравии по мирному плану Украины, Россию не приглашали

дополнено от 13:17, фотоГибель руководства МВД в Броварах: арестованы чиновники ГСЧС

Латвия попросит тысячи российских граждан покинуть страну

В Польше раскритиковали политику отношений с Украиной: государство истекает кровью

Все новости...
Одесская область
Россияне запустили 19 ракет: Воздушные силы об обстреле Одесской области
РФ днем атаковала 7 ракетами объект инфраструктуры Одесчины
Уничтоженные ангары и 120 тонн зерна: последствия ночного удара россиян по Одесской области
Последние новости
23:51
видеоВ Чехии уволили официанта, который издевался над украинкой, включив гимн России
23:36
Больше всего сил россияне сконцентрировали на Купянском направлении – Маляр
23:16
В Молдове депутаты распущенного "Шору" обжаловали запрет на участие в выборах
23:00
В МВД идентифицировали более 61 тысячи оккупантов, погибших в Украине
22:43
На встрече в Саудовской Аравии страны распределят между собой пункты "формулы мира" – ОП
22:26
Зеленский выразил соболезнования Грузии из-за трагедии в курортном поселке
22:18
ГБР задержала руководителя колонии, который за деньги обещал отпустить заключенного раньше
22:00
Новости экономики 4 августа: НБУ обновил макропрогноз, РФ удваивает расходы на войну
21:51
Оборудование для разминирования и разведсистемы: Германия рассказала о новой помощи Киеву
21:42
Итальянские футбольные клубы завершили сезон с наибольшими убытками за 15 лет
Все новости...
Реклама: