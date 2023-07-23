Враг атаковал Одесскую область по меньшей мере 5 видами ракет – ОК "Юг"

Во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесской области по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Силами противовоздушной обороны значительная часть ракет была уничтожена".

Детали: Остальные - нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере 6 жилым, в том числе многоквартирным домам.

Реклама:

Изуродованы десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна. На одной из центральных площадей Одессы попаданием российской ракеты изуродован собор УПЦ МП. Пострадали 2 памятника архитектуры.

По городу образовано несколько воронок, есть обрывы электросетей, из-за чего может быть затруднено движение, вероятно будет изменен маршрут городского транспорта.

По состоянию на 5:25 известно об 1 погибшем. Одного человека спасатели успешно деблокировали.

ВИДЕО ДНЯ

Еще 19 человек ранены, среди них 4 детей. 11 взрослых и 3 ребенка госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.