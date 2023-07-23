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Данілов про обстріли Одеси: Україна відреагує належним чином

Роман ПетренкоНеділя, 23 липня 2023, 08:47
Данілов про обстріли Одеси: Україна відреагує належним чином
преображенський собор в одесі після обстрілу росян 23 липня, фото: упц

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що ракетний терор Одеси – це нейтралізація відновлення "зернового коридору", Україна обізнана про плани росіян і відреагує належним чином.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова Данілова: "Головна мета ракетних атак росіян на Одесу та регіон - це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря, а через акт залякування упередити і нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення функціонування "зернового коридору". За кремлівським планом мають бути створені штучні умови загроз голоду насамперед для країн Африки, і підвищення рівня міграційних небезпек для Європи".

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Деталі: Данілов впевнений, що росіяни хочуть примусити Захід до відновлення експорту російського аміаку та зняття частини санкцій.

Пряма мова Данілова: "Своєю чергою знищення української інфраструктури, що забезпечує функціонування "зернового коридору", має зробити світ залежним від російського зерна і їх логістики і можливостей. План - поставити світ на коліна і зробити Росію унікальним зерновим постачальником. Після провалу ідеї "енергетичної наддержави" Путін хоче стати "зерновою надімперією".

Україна розуміє і обізнана про ці наміри, належним чином відреагує і насамперед повною мірою відповість на вбивства і руйнування.

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Світ і Захід мають проявити твердість і непорушність і дати свою достойну відповідь кремлівському щуру, яка має полягати у повноцінному відновленні функціонування українського "зернового коридору" під гарантії міжнародної безпеки".

Нагадаємо: Внаслідок нічного ворожого ракетного удару в Одесі зруйновано 6 будинків, дві пам’ятки архітектури, храм.

Теми: ОдесаобстрілДаніловзерно
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