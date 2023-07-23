Данилов об обстрелах Одессы: Украина отреагирует должным образом

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что ракетный террор Одессы - это нейтрализация восстановления "зернового коридора", Украина осведомлена о планах россиян и отреагирует должным образом.

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь Данилова: "Главная цель ракетных атак россиян на Одессу и регион - это попытка полностью изолировать выход Украины к Черному морю, а через акт запугивания предупредить и нейтрализовать международные усилия по восстановлению функционирования "зернового коридора". По кремлевскому плану должны быть созданы искусственные условия угроз голода прежде всего для стран Африки, и повышение уровня миграционных опасностей для Европы".

Детали: Данилов уверен, что россияне хотят принудить Запад к восстановлению экспорта российского аммиака и снятия части санкций.

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Прямая речь Данилова: "В свою очередь уничтожение украинской инфраструктуры, обеспечивающей функционирование "зернового коридора", должно сделать мир зависимым от российского зерна и их логистики и возможностей. План - поставить мир на колени и сделать Россию уникальным зерновым поставщиком. После провала идеи "энергетической сверхдержавы" Путин хочет стать "зерновой сверхдержавой".

Украина понимает и осведомлена об этих намерениях, должным образом отреагирует и прежде всего в полной мере ответит на убийства и разрушения.

Мир и Запад должны проявить твердость и незыблемость и дать свой достойный ответ кремлевской крысе, который должен заключаться в полноценном восстановлении функционирования украинского "зернового коридора" под гарантии международной безопасности".

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Напомним: В результате ночного вражеского ракетного удара в Одессе разрушено 6 домов, два памятника архитектуры, храм.