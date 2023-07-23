Зруйновані будинки, пам’ятки архітектури, храм: в ОВА показали наслідки атаки на Одесу
Неділя, 23 липня 2023, 06:35
Внаслідок ворожого ракетного удару в Одесі зруйновано 6 будинків, дві пам’ятки архітектури, храм.
Джерело: голова військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер
Пряма мова: "Чергова ракетна атака росіян на мирну Одесу.
19 поранених людей, один загиблий".
Деталі: Голова ОВА повідомив, що зруйновані 6 житлових, в тому числі багатоквартирних будинків.
Крім того, пошкоджені дві пам’ятки архітектури, храм. Понівечені десятки автівок. У багатьох будівлях вибиті вікна, пошкоджені дахи та фасади.