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Зруйновані будинки, пам’ятки архітектури, храм: в ОВА показали наслідки атаки на Одесу

Ольга Глущенко Неділя, 23 липня 2023, 06:35
Зруйновані будинки, пам’ятки архітектури, храм: в ОВА показали наслідки атаки на Одесу
фото з телеграм Кіпера

Внаслідок ворожого ракетного удару в Одесі зруйновано 6 будинків, дві пам’ятки архітектури, храм.

Джерело: голова військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер

Пряма мова: "Чергова ракетна атака росіян на мирну Одесу.

19 поранених людей, один загиблий".

Деталі: Голова ОВА повідомив, що зруйновані 6 житлових, в тому числі багатоквартирних будинків.

Крім того, пошкоджені дві пам’ятки архітектури, храм. Понівечені десятки автівок. У багатьох будівлях вибиті вікна, пошкоджені дахи та фасади.

Теми: Одесаракетний удар
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