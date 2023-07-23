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Супутникові знімки показують, як росте табір вагнерівців у Білорусі

Роман Петренко, "Європейська правда"Неділя, 23 липня 2023, 09:18
Супутникові знімки показують, як росте табір вагнерівців у Білорусі
супутниковий знімок місця дислокації вагнерівців, 21 липня

Нові супутникові знімки свідчать про збільшення чисельності вагнерівців, які розмістилися у центральній частині Білорусі.

Джерело: Umbra, CNN, "Європейська правда"

Деталі: У таборі в районі населеного пункту Цель стало більше техніки та наметів для проживання особового складу. 

Попередні знімки від Maxar Technologies, датовані 16 липня, дозволяли побачити там близько 10 вантажівок і п’яти автобусів. 

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16 липня

Нагадаємо: Раніше цього тижня у Білорусі заявили про початок спільних з вагнерівцями навчань на полігоні "Брестський", що поруч з польським кордоном. 

За даними Держприкордонслужби, станом на 22 липня у Білорусі перебувають приблизно 5 тисяч російських найманців "ПВК Вагнер".

Теми: БілорусьВагнер
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