Спутниковые снимки показывают, как растет лагерь вагнеровцев в Беларуси

Новые спутниковые снимки свидетельствуют об увеличении численности вагнеровцев, которые разместились в центральной части Беларуси.

Источник: Umbra, CNN, "Европейская правда"

Детали: В лагере в районе населенного пункта Цель стало больше техники и палаток для проживания личного состава.

Предыдущие снимки от Maxar Technologies, датированные 16 июля, позволяли увидеть там около 10 грузовиков и пяти автобусов.

Реклама:

16 июля

Напомним: Ранее на этой неделе в Беларуси заявили о начале совместных с вагнеровцами учений на полигоне "Брестский", что рядом с польской границей.

По данным Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 22 июля в Беларуси находятся около 5 тысяч российских наемников "ПВК Вагнер".