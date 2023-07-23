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Спутниковые снимки показывают, как растет лагерь вагнеровцев в Беларуси

Роман Петренко, "Европейская правда"Воскресенье, 23 июля 2023, 09:18
Спутниковые снимки показывают, как растет лагерь вагнеровцев в Беларуси
спутниковый снимок места дислокации вагнеровцев, 21 июля

Новые спутниковые снимки свидетельствуют об увеличении численности вагнеровцев, которые разместились в центральной части Беларуси.

Источник: Umbra, CNN, "Европейская правда"

Детали: В лагере в районе населенного пункта Цель стало больше техники и палаток для проживания личного состава.

Предыдущие снимки от Maxar Technologies, датированные 16 июля, позволяли увидеть там около 10 грузовиков и пяти автобусов.

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16 июля

Напомним: Ранее на этой неделе в Беларуси заявили о начале совместных с вагнеровцами учений на полигоне "Брестский", что рядом с польской границей.

По данным Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 22 июля в Беларуси находятся около 5 тысяч российских наемников "ПВК Вагнер".

Темы: БеларусьВагнер
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