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Зеленський: Україні потрібен повноцінний повітряний щит, лише так можна перемогти терор

Катерина ТищенкоНеділя, 23 липня 2023, 17:01
Зеленський: Україні потрібен повноцінний повітряний щит, лише так можна перемогти терор
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна може перемогти російський терор, лише маючи повноцінний повітряний щит.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: Зеленський опублікував відеоролик із фото та відео наслідків російських повітряних ударів по Україні.

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Дослівно: "Україні потрібен повноцінний повітряний щит – лише так можна перемогти російський ракетний терор.

Ми вже показали, що можемо збивати навіть ті російські ракети, якими терористи особливо хвалилися. Завдяки допомозі партнерів і наданим Україні системам ППО наші захисники неба врятували тисячі життів.

Але для всієї нашої території, для всіх наших міст і громад, потрібно більше систем протиповітряної оборони. Світ не повинен звикнути до російського терору – потрібно перемогти терор. І це можливо!".

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Теми: ЗеленськийППОракетний удар
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