Зеленский: Украине нужен полноценный воздушный щит, только так можно победить террор

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина может победить российский террор, только имея полноценный воздушный щит.

Источник: Зеленский в Telegram

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Детали: Зеленский опубликовал видеоролик с фото и видео последствий российских воздушных ударов по Украине.

Дословно: "Украине нужен полноценный воздушный щит – только так можно победить российский ракетный террор.

Мы уже показали, что можем сбивать даже те российские ракеты, которыми террористы особенно хвастались. Благодаря помощи партнеров и предоставленным Украине системам ПВО наши защитники неба спасли тысячи жизней.

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Но для всей нашей территории, для всех наших городов и общин, нужно больше систем противовоздушной обороны. Мир не должен привыкнуть к российскому террору – нужно победить террор. И это возможно!".