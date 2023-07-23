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Гутцайт прокоментував можливість виїзду гросмейстера на Кубок світу з шахів

Катерина ТищенкоНеділя, 23 липня 2023, 18:29
Гутцайт прокоментував можливість виїзду гросмейстера на Кубок світу з шахів
Вадим Гутцайт, фото з його Facebook

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що не отримував листа від Федерації шахів України з проханням випустити для участі у Кубку світу-2023 українського гросмейстера Василя Іванчука, однак у випадку надходження такого листа не дозволив би його виїзд на змагання з росіянами та білорусами.

Джерело: Гутцайт в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Я хочу, щоб почули всі українці, вся наша спортивна галузь і взагалі всі, хто зараз слідкує за цією подією, що Всесвітня федерація (шахів – ред.), якою керує росіянин Дворкович, якого ми ще в березні подали на санкції, розхитує цю ситуацію, тому що на цих змаганнях будуть представлені російські спортсмени.

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Я кожного дня з президентом всеукраїнської федерації (шахів – ред.) паном Капустіним на зв’язку. Всеукраїнська федерація мені жодного листа не надіслала щодо перетину кордону.

Тому що є процедура, за якою федерація повинна надіслати лист на Міністерство молоді та спорту, ми перевіряємо цей лист, що є такі змагання і відслідковуємо, чи там з’являться росіяни й білоруси, чи не з’являться. І потім ми надаємо можливість виїхати й брати участь у цих змаганнях. Жодного листа не надходило до міністерства…

Ми працюємо, як і працювали, у нас практично всі спортсмени перетинають кордон, беруть участь у всіх міжнародних змаганнях. На жаль, комусь вигідно, щоб я зараз став не героєм, а якимось ворогом наших спортсменів".

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Деталі: Водночас на питання ведучої, чи міністерство дозволить виїзд Іванчука на змагання у випадку надходження відповідного листа, Гутцайт сказав: "Щоб він брав участь у змаганнях з росіянами під нейтральним прапором… Ви знаєте, що у нас є заборона брати участь у змаганнях, де є спортсмени з Росії та Білорусі. Тому зараз, коли ще ми не вирішили це остаточно, будемо ми брати участь чи не будемо… ми не можемо відпускати".

Що передувало: 22 липня Міжнародна федерація шахів заявила, що Міністерство молоді та спорту нібито не надає дозвіл на виїзд 54-річному українському шаховому гросмейстеру Василю Іванчуку для участі в Кубку світу-2023.

Теми: спорт
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