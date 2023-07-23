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Гутцайт прокомментировал возможность выезда гроссмейстера на Кубок мира по шахматам

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 июля 2023, 18:29
Гутцайт прокомментировал возможность выезда гроссмейстера на Кубок мира по шахматам
Вадим Гутцайт, фото из его Facebook

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что не получал письма от Федерации шахмат Украины с просьбой выпустить для участия в Кубке мира-2023 украинского гроссмейстера Василия Иванчука, однако в случае поступления такого письма не разрешил бы его выезд на соревнования с россиянами и белорусами.

Источник: Гутцайт в эфире телемарафона

Прямая речь: "Я хочу, чтобы услышали все украинцы, вся наша спортивная отрасль и вообще все, кто сейчас следит за этим событием, что Всемирная федерация (шахмат - ред.), которой руководит россиянин Дворкович, которого мы еще в марте подали на санкции, расшатывает эту ситуацию, потому что на этих соревнованиях будут представлены российские спортсмены.

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Я каждый день с президентом всеукраинской федерации (шахмат - ред.) господином Капустиным на связи. Всеукраинская федерация мне ни одного письма не прислала относительно пересечения границы.

Потому что есть процедура, по которой федерация должна направить письмо в Министерство молодежи и спорта, мы проверяем это письмо, что есть такие соревнования и отслеживаем, появятся ли там россияне и белорусы, или не появятся. И потом мы предоставляем возможность выехать и участвовать в этих соревнованиях. Ни одного письма не поступало в министерство...

Мы работаем, как и работали, у нас практически все спортсмены пересекают границу, участвуют во всех международных соревнованиях. К сожалению, кому-то выгодно, чтобы я сейчас стал не героем, а каким-то врагом наших спортсменов".

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Детали: В то же время, на вопрос ведущей, разрешит ли министерство выезд Иванчука на соревнования в случае поступления соответствующего письма, Гутцайт сказал: "Чтобы он участвовал в соревнованиях с россиянами под нейтральным флагом... Вы знаете, что у нас есть запрет участвовать в соревнованиях, где есть спортсмены из России и Беларуси. Поэтому сейчас, когда еще мы не решили это окончательно, будем мы участвовать или не будем... мы не можем отпускать".

Что предшествовало: 22 июля Международная федерация шахмат заявила, что Министерство молодежи и спорта якобы не предоставляет разрешение на выезд украинскому шахматному гроссмейстеру Василию Иванчуку для участия в Кубке мира-2023.

Темы: спорт
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