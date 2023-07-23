Резніков вважає, що до наступного літа Україна виграє війну й зможе вступити в НАТО

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що до наступного літа Україна виграє війну й може бути прийнята в НАТО в липні 2024 року.

Джерело: Резніков в інтерв’ю CNN

Деталі: Міністр заявив, що розглядає саміт НАТО в липні наступного року як можливий час для прийняття України до альянсу.

"Хто знає, можливо, це буде дуже важливий день для України. Це лише мій прогноз", - сказав він.

Резніков визнав, що Україна зможе приєднатися до альянсу лише після закінчення війни, оскільки під час бойових дій "у нас немає варіантів одностайного голосування".

Коли його запитали, чи вважає він, що війна закінчиться до наступного літа, він швидко відповів: "Так. Ми виграємо цю війну".