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Резников считает, что до следующего лета Украина выиграет войну и сможет вступить в НАТО

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 июля 2023, 23:52
Резников считает, что до следующего лета Украина выиграет войну и сможет вступить в НАТО
Алексей Резников, фото Дмитрия Ларина, УП

Министр обороны Алексей Резников считает, что до следующего лета Украина выиграет войну и может быть принята в НАТО в июле 2024 года.

Источник: Резников в интервью CNN

Детали: Министр заявил, что рассматривает саммит НАТО в июле следующего года как возможное время для принятия Украины в альянс.

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"Кто знает, возможно, это будет очень важный день для Украины. Это лишь мой прогноз", - сказал он.

Резников признал, что Украина сможет присоединиться к альянсу только после окончания войны, поскольку во время боевых действий "у нас нет вариантов единогласного голосования".

Когда его спросили, считает ли он, что война закончится до следующего лета, он быстро ответил: "Да. Мы выиграем эту войну".

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Темы: РезниковвойнаНАТО
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