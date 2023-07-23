Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Резников считает, что до следующего лета Украина выиграет войну и сможет вступить в НАТО

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 июля 2023, 23:52
Резников считает, что до следующего лета Украина выиграет войну и сможет вступить в НАТО
Алексей Резников, фото Дмитрия Ларина, УП

Министр обороны Алексей Резников считает, что до следующего лета Украина выиграет войну и может быть принята в НАТО в июле 2024 года.

Источник: Резников в интервью CNN

Детали: Министр заявил, что рассматривает саммит НАТО в июле следующего года как возможное время для принятия Украины в альянс.

"Кто знает, возможно, это будет очень важный день для Украины. Это лишь мой прогноз", - сказал он.

Реклама:

Резников признал, что Украина сможет присоединиться к альянсу только после окончания войны, поскольку во время боевых действий "у нас нет вариантов единогласного голосования".

Когда его спросили, считает ли он, что война закончится до следующего лета, он быстро ответил: "Да. Мы выиграем эту войну".

Темы: РезниковвойнаНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаИз Беларуси улетели 10 вертолетов и 9 истребителей РФ – Гаюн

Харлан об угрозах россиян после скандала - присылали фото убитых бойцов и звонили

фотоУже 5 дней пылает ценная степная часть на Джарылгаче - UNCG

Украина объявила акватории черноморских портов РФ зоной военной угрозы

Украина сделает дипломатический шаг, чтобы ослабить Россию - NYT

У помощника нардепа Дубинского идут обыски – источник

Все новости...
Контрнаступление может зайти в тупик из-за нехватки оружия и подготовки – WSJ
Украина уже освободила 50% захваченных РФ с февраля 2022 года территорий - Блинкен
От удара по Одессе пострадало здание консульства Греции и до 50 домов – Зеленский
Зеленский анонсирует новую помощь от партнеров: Больше ПВО и дальнобойного оружия
Последние новости
17:00
В Саудовской Аравии началась встреча по украинской "формуле мира"
16:40
В девяти населенных пунктах Донбасса принудительно эвакуируют детей – Минреинтеграции
16:24
Россияне придумали фейк о продаже органов "чистокровных украинцев" – ЦПД
16:19
Атака на корабль возле Новороссийска может повлиять на экспорт российской нефти - FT
15:50
В Словении из-за наводнения несколько поселков изолированы, на помощь привлекли армию
15:38
инфографикаИз Беларуси улетели 10 вертолетов и 9 истребителей РФ – Гаюн
15:27
WizzAir получила предупреждение от Румынии после отмены 9 рейсов в один день
15:10
В США одобрили первые таблетки от послеродовой депрессии
14:55
Данилов: Август стал особенно удачным для охоты украинских дронов. Дальше – больше!
14:53
Китай становится менее важным рынком для немецких экспортеров - Reuters
Все новости...
Реклама: