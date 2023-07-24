Росіяни за добу 13 разів обстріляли прикордоння Сумщини

Протягом 23 липня російські окупанти здійснили 13 обстрілів прикордонних районів Сумської області, зафіксовано 56 вибухів, обстріляно 12 населених пунктів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Хотінській громаді одне з сіл росіяни обстріляли з АГС (15 вибухів). Також зафіксований обстріл території з гелікоптера (4 вибухи ракет).

У Білопільській громаді зафіксований мінометний обстріл (12 вибухів), гвинтокрил здійснив пуски 4 ракет (НАР).

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У Новослобідській громаді був мінометний обстріл (4 вибухи).

У Краснопільській громаді зафіксований мінометний обстріл (5 вибухів).

У Середино-Будській громаді також був мінометний обстріл (10 вибухів).

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У Великописарівській громаді зафіксований артобстріл (2 вибухи).

Попередньо обійшлося без людських втрат і руйнувань цивільної інфраструктури.