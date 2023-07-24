Росіяни за добу 13 разів обстріляли прикордоння Сумщини
Протягом 23 липня російські окупанти здійснили 13 обстрілів прикордонних районів Сумської області, зафіксовано 56 вибухів, обстріляно 12 населених пунктів.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook
Деталі: У Хотінській громаді одне з сіл росіяни обстріляли з АГС (15 вибухів). Також зафіксований обстріл території з гелікоптера (4 вибухи ракет).
У Білопільській громаді зафіксований мінометний обстріл (12 вибухів), гвинтокрил здійснив пуски 4 ракет (НАР).
У Новослобідській громаді був мінометний обстріл (4 вибухи).
У Краснопільській громаді зафіксований мінометний обстріл (5 вибухів).
У Середино-Будській громаді також був мінометний обстріл (10 вибухів).
У Великописарівській громаді зафіксований артобстріл (2 вибухи).
Попередньо обійшлося без людських втрат і руйнувань цивільної інфраструктури.