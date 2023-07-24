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Росіяни за добу 13 разів обстріляли прикордоння Сумщини

"Українська правда"Понеділок, 24 липня 2023, 00:22
Росіяни за добу 13 разів обстріляли прикордоння Сумщини
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 23 липня російські окупанти здійснили 13 обстрілів прикордонних районів Сумської області, зафіксовано 56 вибухів, обстріляно 12 населених пунктів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Хотінській громаді одне з сіл росіяни обстріляли з АГС (15 вибухів). Також зафіксований обстріл території з гелікоптера (4 вибухи ракет).

У Білопільській громаді зафіксований мінометний обстріл (12 вибухів), гвинтокрил здійснив пуски 4 ракет (НАР).

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У Новослобідській громаді був мінометний обстріл (4 вибухи).

У Краснопільській громаді зафіксований мінометний обстріл (5 вибухів).

У Середино-Будській громаді також був мінометний обстріл (10 вибухів).

ВІДЕО ДНЯ

У Великописарівській громаді зафіксований артобстріл (2 вибухи).

Попередньо обійшлося без людських втрат і руйнувань цивільної інфраструктури.

Теми: Сумська областьобстріл
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