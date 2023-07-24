Россияне за сутки 13 раз обстреляли приграничные районы Сумщины

В течение 23 июля российские оккупанты совершили 13 обстрелов приграничных районов Сумской области, зафиксировано 56 взрывов, обстреляно 12 населенных пунктов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Хотинской громаде одно из сел россияне обстреляли из АГС (15 взрывов). Также зафиксирован обстрел территории с вертолета (4 взрыва ракет).

В Белопольской громаде зафиксирован минометный обстрел (12 взрывов), вертолет совершил пуски 4 ракет (НАР).

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В Новослободской громаде был минометный обстрел (4 взрыва).

В Краснопольской громаде зафиксирован минометный обстрел (5 взрывов).

В Середино-Будской громаде также был минометный обстрел (10 взрывов).

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В Великописаревской громаде зафиксирован артобстрел (2 взрыва).

Предварительно обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.