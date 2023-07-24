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"Карту Буданова" с разделенной Россией продали на аукционе за 14 млн гривен

"Украинская правда"Понедельник, 24 июля 2023, 00:53
Карту Буданова с разделенной Россией продали на аукционе за 14 млн гривен
"Карта Буданова". Скриншот из видео

Волонтер Сергей Притула сообщил, что карту из кабинета главы ГУР Кирилла Буданова с разделенной на отдельные субъекты Российской Федерацией, продали на аукционе за 14 млн гривен.

Источник: Притула в Facebook

Прямая речь: "Продано! "Карта Буданова" с разделенной Россией ушла с молотка за 14 млн гривен".

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Детали: Притула сообщил, что полученные от продажи карты средства приобщены к сбору "Выявляем – уничтожаем" и будут потрачены на закупку 5 комплексов БпЛА EOS для шурмовых спецподразделений ГУР.

Напомним: Ранее Сергей Притула сообщал, что 23 июля состоится аукцион по продаже знаменитой "карты Буданова".

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Темы: БудановРосcияСергей Притула
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