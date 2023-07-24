Путін назвав свою версію, чому РФ вийшла із "зернової угоди"

Російський президент Володимир Путін заявив, що РФ вийшла із "зернової угоди", оскільки вона нібито не виправдала гуманітарного призначення щодо зниження ризиків голоду в найбідніших країнах Африки, Азії і Латинської Америки.

Джерело: стаття Путіна "Росія і Африка: об'єднуючи зусилля для миру, прогресу та успішного майбутнього", яку опублікував Кремль

Деталі: Путін пише, що минулого року Росія нібито зобов'язалася сприяти реалізації Чорноморської зернової ініціативи, оскільки вона від початку була націлена на забезпечення глобальної продовольчої безпеки, зниження загроз голоду і допомогу найбіднішим країнам Африки, Азії та Латинської Америки.

Однак "зернову угоду", за версією російського президента, "безсоромно використали винятково для збагачення великого американського і європейського бізнесу, який вивозив і перепродував зерно з України".

Реклама:

Путін стверджує, що за майже рік у рамках "угоди" понад 70% експортованих з України вантажів нібито надійшли до країн із високим і вищим за середній рівнями доходів, включно з ЄС, тоді як до таких країн, як Ефіопія, Судан, Сомалі, Ємен та Афганістан, – менше 3%.

Також глава РФ поскаржився, що "жодної з умов "угоди", що стосувалися виведення з-під санкцій російського експорту зерна і добрив на світові ринки, виконано не було".

"З урахуванням усіх цих фактів продовження "зернової угоди", яка не виправдала свого гуманітарного призначення, втратило сенс. Ми заперечили проти подальшого продовження "угоди" – з 18 липня її реалізація була завершена", – пише Путін у статті.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас очільник Кремля заявив, що РФ спроможна "замістити українське зерно як на комерційній, так і на безоплатній основі".

Раніше заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс заявив, що вихід Росії із зернової угоди "потенційно загрожує голодом і навіть гіршим наслідком мільйонам людей".

"Дехто недоїдатиме, дехто почне голодувати, багато людей помре внаслідок цих рішень", – сказав Гріффітс.

Що цьому передувало: