Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський обговорив з генсеком ООН відновлення продовольчої безпеки

"Українська правда"Вівторок, 18 липня 2023, 00:22
Зеленський обговорив з генсеком ООН відновлення продовольчої безпеки
Зеленський, фото ОП

Президент України обговорив з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем відновлення продовольчої безпеки і постачання продовольства шляхами у Чорному морі.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Говорив з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Тематика очевидна – це чергова російська спроба зробити зброєю голод та дестабілізацію глобального продовольчого ринку.

Держава-терорист поставила під загрозу життя 400 мільйонів людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту. Найбільш критична ситуація – в таких країнах Африки і Азії, як Сомалі, Ефіопія, Південний Судан, Ємен".

Реклама:

Деталі: Зеленський зазначив, що необхідно зберегти чорноморську зернову ініціативу.

Він додав, що домовилися з Гутеррішем працювати разом з відповідальними державами, щоб відновити продовольчу безпеку та постачання продовольства шляхами у Чорному морі.

Що передувало: Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити функціонування "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи без Росії, яка вийшла з домовленостей у понеділок.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: ЗеленськийООНЧорне морепродукти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Війна повертається на територію Росії, це справедливий процес

відеоЗеленський відвідав військових у лікарні Івано-Франківська

Українські фехтувальниці з Харлан посіли 4 місце на ЧС

фотоРакетний удар РФ по закладу освіти в Сумах: зросла кількість загиблих та поранених

фото, відеоУ Москві пролунав вибух у 50-поверховій будівлі

Після скандалу з Харлан Україна вимагає позбавити росіянку Смірнову нейтрального статусу

Усі новини...
Зеленський
Зеленський пропонує Туреччині й ООН продовжити роботу "зернового коридору" без РФ
Трамп пояснив, як хоче змусити Зеленського й Путіна укласти мирну угоду
Зеленський: Коли повітряний щит України стане достатньо міцним, захистимо всю Європу
Останні новини
19:05
Сили оборони уразили ЗРК, 2 станції РЕБ і 2 райони зосередження окупантів – Генштаб
18:44
"Друга фаза": Єрмак анонсував зустріч радників лідерів держав у Саудівській Аравії
18:39
У Молдові думають продовжити надзвичайний стан через війну в Україні
18:19
Медведєв погрожує ядерною зброєю в разі успіху контрнаступу України
18:00
Путін сказав, що поговорить з Ердоганом і вирішить щодо зустрічі з ним
17:43
Зеленський назвав важливим заклик Папи Римського до РФ щодо "зернової угоди"
17:36
Bloomberg: Німецька економіка сповільнюється, і її слабкість, ймовірно, зберігатиметься
17:35
Артеріальний тиск найкраще знижують "планка" і присідання біля стінки – дослідження
17:24
Зеленський хоче, щоб нардепи відчули: або вони за Україну, або їм буде складно в Україні
17:08
Зеленський: Війна повертається на територію Росії, це справедливий процес
Усі новини...
Реклама: