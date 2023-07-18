Зеленський обговорив з генсеком ООН відновлення продовольчої безпеки
Президент України обговорив з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем відновлення продовольчої безпеки і постачання продовольства шляхами у Чорному морі.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова: "Говорив з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Тематика очевидна – це чергова російська спроба зробити зброєю голод та дестабілізацію глобального продовольчого ринку.
Держава-терорист поставила під загрозу життя 400 мільйонів людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту. Найбільш критична ситуація – в таких країнах Африки і Азії, як Сомалі, Ефіопія, Південний Судан, Ємен".
Деталі: Зеленський зазначив, що необхідно зберегти чорноморську зернову ініціативу.
Він додав, що домовилися з Гутеррішем працювати разом з відповідальними державами, щоб відновити продовольчу безпеку та постачання продовольства шляхами у Чорному морі.
Що передувало: Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити функціонування "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи без Росії, яка вийшла з домовленостей у понеділок.
Передісторія:
- Речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди". Також Росія оголосила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в рамках Чорноморської зернової ініціативи, яка припинила діяти з понеділка, 17 липня.
- Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.