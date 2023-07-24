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Путин назвал свою версию, почему РФ вышла из "зерновой сделки"

"Украинская правда"Понедельник, 24 июля 2023, 02:55
Путин назвал свою версию, почему РФ вышла из зерновой сделки
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО GETTY IMAGES

Российский президент Владимир Путин заявил, что РФ вышла из "зерновой сделки", поскольку она якобы не оправдала гуманитарного назначения по снижению рисков голода в беднейших странах Африки, Азии и Латинской Америки.

Источник: статья Путина "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", которую опубликовал Кремль

Детали: Путин пишет, что в прошлом году Россия якобы обязалась содействовать реализации Черноморской зерновой инициативы, поскольку она изначально была нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки.

Однако "зерновая сделка", по версии российского президента, "бесстыдно использовалась исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, который вывозил и перепродавал зерно из Украины".

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Путин утверждает, что за почти год в рамках "сделки" более 70% экспортируемых из Украины грузов якобы поступили в страны с высоким и выше среднего уровня доходов, включая ЕС, тогда как в такие страны, как Эфиопия, Судан, Сомали, Йемен и Афганистан, – менее 3%.

Также глава РФ пожаловался, что "ни одно из условий "сделки", касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было".

"С учетом всех этих фактов продолжение "зерновой сделки", которая не оправдала своего гуманитарного назначения, потеряло смысл. Мы возразили против дальнейшего продления "сделки" – с 18 июля её реализация была завершена", – пишет Путин в статье.

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В то же время глава Кремля заявил, что РФ способна "заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе".

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что выход России из зерновой сделки "потенциально грозит голодом и даже худшим последствием миллионам людей".

"Некоторые будут недоедать, некоторые начнут голодать, многие люди умрут в результате этих решений", – сказал Гриффитс.

Что этому предшествовало:

  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки".
  • Владимир Зеленский 17 июля обсудил с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем восстановление продовольственной безопасности и поставки продовольствия путями в Черном море.

Темы: ПутинзерноРосcия
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