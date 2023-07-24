Міноборони РФ стверджує, що нібито відбило атаку безпілотників на Москву

ПОШКОДЖЕНА БУДІВЛЯ У МОСКВІ. СКРІНШОТ З ВІДЕО

Міністерство оборони Росії підтвердило, що зранку 24 липня безпілотники атакували Москву. Водночас там стверджують, що нібито відбили атаку БПЛА.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Деталі: У російському Міністерстві оборони заявили, що вранці 24 липня "припинили спробу" двох українських безпілотників атакувати об'єкти на території Москви.

Реклама:

"Засобами радіоелектронної боротьби два українських БПЛА були придушені і зазнали аварії", – стверджують у Міноборони РФ.

У міністерстві також повідомили, що внаслідок атаки дронів ніхто не постраждав.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ