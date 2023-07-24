Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міноборони РФ стверджує, що нібито відбило атаку безпілотників на Москву

"Українська правда"Понеділок, 24 липня 2023, 05:31
Міноборони РФ стверджує, що нібито відбило атаку безпілотників на Москву
ПОШКОДЖЕНА БУДІВЛЯ У МОСКВІ. СКРІНШОТ З ВІДЕО

Міністерство оборони Росії підтвердило, що зранку 24 липня безпілотники атакували Москву. Водночас там стверджують, що нібито відбили атаку БПЛА.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Деталі: У російському Міністерстві оборони заявили, що вранці 24 липня "припинили спробу" двох українських безпілотників атакувати об'єкти на території Москви.

"Засобами радіоелектронної боротьби два українських БПЛА були придушені і зазнали аварії", – стверджують у Міноборони РФ.

Реклама:

У міністерстві також повідомили, що внаслідок атаки дронів ніхто не постраждав.

Що цьому передувало:

  • Російські ЗМІ і Telegram-канали повідомили про атаку безпілотників на столицю РФ, пошкоджено будівлю поруч з Міністерством оборони Росії.
  • Ще один дрон влучив у московський бізнес-центр "Леруа Мерлен".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни били по "Мотор Січі" й по Хмельниччині – Зеленський

фотоНа "Батьківщину-мати" почали встановлювати тризуб

Харлан про погрози росіян після скандалу – надсилали фото вбитих бійців та дзвонили

фотоУже 5 днів палає цінна степова частина на Джарилгачі – UNCG

Україна оголосила акваторії чорноморських портів РФ зоною воєнної загрози

Україна робить дипломатичний крок, щоб послабити Росію – NYT

Усі новини...
Росія
За минулу добу відбулось 35 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
Москву атакували безпілотники: пошкоджено будівлю поруч з Міноборони РФ
Unilever не проти призову співробітників компанії до російської армії
Останні новини
21:46
Польсьска селянська партія і Польща 2050 вирішили разом йти на вибори
21:42
Президент обіцяє продовжити очищення влади: згадав військкомів і депутатів
21:31
Зеленський подякував тим, хто "привчає Росію до втрат"
21:14
Росіяни били по "Мотор Січі" й по Хмельниччині – Зеленський
20:57
фотоНа "Батьківщину-мати" почали встановлювати тризуб
20:32
РФ заявляє, що піднімала винищувач через безпілотник США над Чорним морем
20:26
У Росморрічфлоті розповіли про стан танкера після атаки дрона
20:02
Росіяни безуспішно намагалися наступати в Запорізькій області – зведення Генштабу
19:54
Кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту у Грузії зросла до 16
19:49
оновлено від 18:27Росіяни вдарили по околицях Запоріжжя
Усі новини...
Реклама: