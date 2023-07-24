Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міноборони РФ стверджує, що нібито відбило атаку безпілотників на Москву

"Українська правда"Понеділок, 24 липня 2023, 05:31
Міноборони РФ стверджує, що нібито відбило атаку безпілотників на Москву
ПОШКОДЖЕНА БУДІВЛЯ У МОСКВІ. СКРІНШОТ З ВІДЕО

Міністерство оборони Росії підтвердило, що зранку 24 липня безпілотники атакували Москву. Водночас там стверджують, що нібито відбили атаку БПЛА.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Деталі: У російському Міністерстві оборони заявили, що вранці 24 липня "припинили спробу" двох українських безпілотників атакувати об'єкти на території Москви.

Реклама:

"Засобами радіоелектронної боротьби два українських БПЛА були придушені і зазнали аварії", – стверджують у Міноборони РФ.

У міністерстві також повідомили, що внаслідок атаки дронів ніхто не постраждав.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Російські ЗМІ і Telegram-канали повідомили про атаку безпілотників на столицю РФ, пошкоджено будівлю поруч з Міністерством оборони Росії.
  • Ще один дрон влучив у московський бізнес-центр "Леруа Мерлен".

Теми: Росіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Росія
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Росіяни заявили про збиття безпілотників над кількома областями
У московських аеропортах затримувалися десятки рейсів
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: