Міноборони РФ стверджує, що нібито відбило атаку безпілотників на Москву
Понеділок, 24 липня 2023, 05:31
Міністерство оборони Росії підтвердило, що зранку 24 липня безпілотники атакували Москву. Водночас там стверджують, що нібито відбили атаку БПЛА.
Джерело: Міноборони РФ у Telegram
Деталі: У російському Міністерстві оборони заявили, що вранці 24 липня "припинили спробу" двох українських безпілотників атакувати об'єкти на території Москви.
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"Засобами радіоелектронної боротьби два українських БПЛА були придушені і зазнали аварії", – стверджують у Міноборони РФ.
У міністерстві також повідомили, що внаслідок атаки дронів ніхто не постраждав.
Що цьому передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Російські ЗМІ і Telegram-канали повідомили про атаку безпілотників на столицю РФ, пошкоджено будівлю поруч з Міністерством оборони Росії.
- Ще один дрон влучив у московський бізнес-центр "Леруа Мерлен".