Минобороны РФ утверждает, что якобы отразило атаку беспилотников на Москву
Понедельник, 24 июля 2023, 05:31
Министерство обороны России подтвердило, что утром 24 июля беспилотники атаковали Москву. В то же время там утверждают, что якобы отбили атаку БПЛА.
Источник: Минобороны РФ в Telegram
Детали: В российском Министерстве обороны заявили, что утром 24 июля "пресекли попытку" двух украинских беспилотников атаковать объекты на территории Москвы.
Реклама:
"Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", – утверждают в Минобороны РФ.
В министерстве также сообщили, что в результате атаки дронов никто не пострадал.
Что этому предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Российские СМИ и Telegram-каналы сообщили об атаке беспилотников на столицу РФ, повреждено здание рядом с Министерством обороны России.
- Еще один дрон попал в московский бизнес-центр "Леруа Мерлен".