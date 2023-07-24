Минобороны РФ утверждает, что якобы отразило атаку беспилотников на Москву

ПОВРЕЖДЕННОЕ ЗДАНИЕ В МОСКВЕ. СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО

Министерство обороны России подтвердило, что утром 24 июля беспилотники атаковали Москву. В то же время там утверждают, что якобы отбили атаку БПЛА.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: В российском Министерстве обороны заявили, что утром 24 июля "пресекли попытку" двух украинских беспилотников атаковать объекты на территории Москвы.

"Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", – утверждают в Минобороны РФ.

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В министерстве также сообщили, что в результате атаки дронов никто не пострадал.

Что этому предшествовало:

Российские СМИ и Telegram-каналы сообщили об атаке беспилотников на столицу РФ, повреждено здание рядом с Министерством обороны России.

Еще один дрон попал в московский бизнес-центр "Леруа Мерлен".