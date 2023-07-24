Ворог вночі атакував Одещину: ППО знищила 3 "Шахеди", зруйновано ангар із зерном
Вночі 24 липня сили протиповітряної оборони збили над Одеською областю 3 "Шахеди", внаслідок влучань зруйновано ангар із зерном, попередньо постраждали 4 людини.
Джерело: голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук у Telegram, оперативне командування "Південь" у Facebook
Пряма мова Братчука: "Ворог атакував дронами-камікадзе південь регіону: кілька "Шахедів" приземлили сили ППО, але є, на жаль, і влучання".
Деталі: Братчук зазначив, що російські окупанти "продовжують бити по цивільних об'єктах і українському зерну".
Згодом ОК "Південь" уточнило, що силами ППО було знищено 3 ворожих дрони, які атакували портову інфраструктуру Дунаю.
Також командування повідомило, що внаслідок влучань зруйновано ангар із зерном, попередньо постраждали 4 співробітники порту.
"Внаслідок влучань зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів. В одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано.
Попередньо відомо про 4 постраждалих працівників порту, інформація уточнюється", – йдеться у повідомленні ОК "Південь".
Нагадаємо: Вночі Повітряні сили попереджали про загрозу застосування росіянами ударних безпілотників на території Одеської області.