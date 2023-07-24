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Ворог вночі атакував Одещину: ППО знищила 3 "Шахеди", зруйновано ангар із зерном

"Українська правда"Понеділок, 24 липня 2023, 07:52
Ворог вночі атакував Одещину: ППО знищила 3 Шахеди, зруйновано ангар із зерном
ФОТО: СТРАТКОМ ЗСУ

Вночі 24 липня сили протиповітряної оборони збили над Одеською областю 3 "Шахеди", внаслідок влучань зруйновано ангар із зерном, попередньо постраждали 4 людини.

Джерело: голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук у Telegram, оперативне командування "Південь" у Facebook 

Пряма мова Братчука: "Ворог атакував дронами-камікадзе південь регіону: кілька "Шахедів" приземлили сили ППО, але є, на жаль, і влучання".

Деталі: Братчук зазначив, що російські окупанти "продовжують бити по цивільних об'єктах і українському зерну".

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Згодом ОК "Південь" уточнило, що силами ППО було знищено 3 ворожих дрони, які атакували портову інфраструктуру Дунаю.

Також командування повідомило, що внаслідок влучань зруйновано ангар із зерном, попередньо постраждали 4 співробітники порту.

"Внаслідок влучань зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів. В одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано.

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Попередньо відомо про 4 постраждалих працівників порту, інформація уточнюється", – йдеться у повідомленні ОК "Південь".

Нагадаємо: Вночі Повітряні сили попереджали про загрозу застосування росіянами ударних безпілотників на території Одеської області.

Теми: Одеська областьППОШахед
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