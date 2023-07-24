Повітряники попередили про загрозу ворожих безпілотників для Одещини
Понеділок, 24 липня 2023, 01:57
Повітряні сили ЗСУ попередили вночі 24 липня про загрозу застосування росіянами ударних безпілотників на території Одеської області.
Джерело: ПС ЗСУ у Telegram
Дослівно: "Одеська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА".
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Деталі: В області оголошено повітряну тривогу.
Що цьому передувало:
- Вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.
- Внаслідок ворожої атаки в Одесі постраждали 22 людини, серед них – 4 дитини.
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