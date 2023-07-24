Враг ночью атаковал Одесскую область: ПВО уничтожила 3 "Шахеды", разрушен ангар с зерном
Ночью 24 июля силы противовоздушной обороны сбили над Одесской областью 3 "Шахеды", в результате попаданий разрушен ангар с зерном, предварительно пострадали 4 человека.
Источник: председатель общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram, оперативное командование "Юг" в Facebook
Прямая речь Братчука: "Враг атаковал дронами-камикадзе юг региона: несколько "Шахедов" приземлили силы ПВО, но есть, к сожалению, и попадания".
Детали: Братчук отметил, что российские оккупанты "продолжают бить по гражданским объектам и украинскому зерну".
Позже ОК "Юг" уточнило, что силами ПВО было уничтожено 3 вражеских дрона, которые атаковали портовую инфраструктуру Дуная.
Также командование сообщило, что в результате попаданий разрушен ангар с зерном, предварительно пострадали 4 сотрудника порта.
"В результате попаданий разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения других видов грузов. В одном из производственных помещений произошел пожар, который оперативно ликвидирован.
Предварительно известно о 4 пострадавших работниках порта, информация уточняется", – говорится в сообщении ОК "Юг".
Напомним: Ночью Воздушные силы предупреждали об угрозе применения россиянами ударных беспилотников на территории Одесской области.