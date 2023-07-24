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Враг ночью атаковал Одесскую область: ПВО уничтожила 3 "Шахеды", разрушен ангар с зерном

"Украинская правда"Понедельник, 24 июля 2023, 07:52
Враг ночью атаковал Одесскую область: ПВО уничтожила 3 Шахеды, разрушен ангар с зерном
ФОТО: СТРАТКОМ ВСУ

Ночью 24 июля силы противовоздушной обороны сбили над Одесской областью 3 "Шахеды", в результате попаданий разрушен ангар с зерном, предварительно пострадали 4 человека.

Источник: председатель общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram, оперативное командование "Юг" в Facebook

Прямая речь Братчука: "Враг атаковал дронами-камикадзе юг региона: несколько "Шахедов" приземлили силы ПВО, но есть, к сожалению, и попадания".

Детали: Братчук отметил, что российские оккупанты "продолжают бить по гражданским объектам и украинскому зерну".

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Позже ОК "Юг" уточнило, что силами ПВО было уничтожено 3 вражеских дрона, которые атаковали портовую инфраструктуру Дуная.

Также командование сообщило, что в результате попаданий разрушен ангар с зерном, предварительно пострадали 4 сотрудника порта.

"В результате попаданий разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения других видов грузов. В одном из производственных помещений произошел пожар, который оперативно ликвидирован.

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Предварительно известно о 4 пострадавших работниках порта, информация уточняется", – говорится в сообщении ОК "Юг".

Напомним: Ночью Воздушные силы предупреждали об угрозе применения россиянами ударных беспилотников на территории Одесской области.

Темы: Одесская областьПВОШахед
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