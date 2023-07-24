У Криму є влучання в склад боєприпасів окупантів. Оголосили евакуацію в радіусі 5 км

Ставленик Кремля, так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив про влучання в склад боєприпасів окупантів у Джанкойському районі, при цьому він стверджує, що нібито над Кримом збили 11 дронів.

Джерело: Telegram-канал Аксьонов Z 82

Пряма мова: "У небі над Кримом збито силами ППО і подавлено засобами РЕБ 11 БПЛА противника.

Сталося влучання в склад боєприпасів у Джанкойському районі".

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Деталі: Аксьонов також заявив, що окупанти призупинили рух залізницею в Джанкойському районі та автомобільною трасою Джанкой-Сімферополь.

Крім того вони вирішили евакуювати населення довколишніх сіл у радіусі 5 кілометрів від місця вибуху у Джанкойському районі.

За його словами, попередньо постраждалих унаслідок вибуху на складі в Криму немає.

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Також він заявив, що нібито уламками БПЛА пошкоджено приватний будинок у Кіровському районі.

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