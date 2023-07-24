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У Криму є влучання в склад боєприпасів окупантів. Оголосили евакуацію в радіусі 5 км

Альона Мазуренко Понеділок, 24 липня 2023, 08:31
У Криму є влучання в склад боєприпасів окупантів. Оголосили евакуацію в радіусі 5 км
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Ставленик Кремля, так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив про влучання в склад боєприпасів окупантів у Джанкойському районі, при цьому він стверджує, що нібито над Кримом збили 11 дронів.

Джерело: Telegram-канал Аксьонов Z 82

Пряма мова: "У небі над Кримом збито силами ППО і подавлено засобами РЕБ 11 БПЛА противника.

Сталося влучання в склад боєприпасів у Джанкойському районі".

Деталі: Аксьонов також заявив, що окупанти призупинили рух залізницею в Джанкойському районі та автомобільною трасою Джанкой-Сімферополь.

Крім того вони вирішили евакуювати населення довколишніх сіл у радіусі 5 кілометрів від місця вибуху у Джанкойському районі.

За його словами, попередньо постраждалих унаслідок вибуху на складі в Криму немає.

Також він заявив, що нібито уламками БПЛА пошкоджено приватний будинок у Кіровському районі.

Нагадаємо:

  • В ніч на 24 липня окупанти повідомили про атаку безпілотників на Москву. Пошкоджено будівлю поруч з Міністерством оборони РФ, ще один дрон влучив у московський бізнес-центр.

Теми: Кримвибухвійна
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