У Криму є влучання в склад боєприпасів окупантів. Оголосили евакуацію в радіусі 5 км
Ставленик Кремля, так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив про влучання в склад боєприпасів окупантів у Джанкойському районі, при цьому він стверджує, що нібито над Кримом збили 11 дронів.
Джерело: Telegram-канал Аксьонов Z 82
Пряма мова: "У небі над Кримом збито силами ППО і подавлено засобами РЕБ 11 БПЛА противника.
Сталося влучання в склад боєприпасів у Джанкойському районі".
Деталі: Аксьонов також заявив, що окупанти призупинили рух залізницею в Джанкойському районі та автомобільною трасою Джанкой-Сімферополь.
Крім того вони вирішили евакуювати населення довколишніх сіл у радіусі 5 кілометрів від місця вибуху у Джанкойському районі.
За його словами, попередньо постраждалих унаслідок вибуху на складі в Криму немає.
Також він заявив, що нібито уламками БПЛА пошкоджено приватний будинок у Кіровському районі.
Нагадаємо:
- В ніч на 24 липня окупанти повідомили про атаку безпілотників на Москву. Пошкоджено будівлю поруч з Міністерством оборони РФ, ще один дрон влучив у московський бізнес-центр.