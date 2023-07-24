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В Крыму есть попадание в склад боеприпасов оккупантов. Объявили эвакуацию в радиусе 5 км

Алена МазуренкоПонедельник, 24 июля 2023, 08:31
В Крыму есть попадание в склад боеприпасов оккупантов. Объявили эвакуацию в радиусе 5 км
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Ставленник Кремля, так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил о попадании в склад боеприпасов оккупантов в Джанкойском районе, при этом он утверждает, что якобы над Крымом сбили 11 дронов.

Источник: Telegram-канал Аксенов Z 82

Прямая речь: "В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника.

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Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе".

Детали: Аксенов также заявил, что оккупанты приостановили движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой-Симферополь.

Кроме того они решили эвакуировать население близлежащих сел в радиусе 5 километров от места взрыва в Джанкойском районе.

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По его словам, предварительно пострадавших в результате взрыва на складе в Крыму нет.

Также он заявил, что якобы обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.

Напомним:

  • В ночь на 24 июля оккупанты сообщили об атаке беспилотников на Москву. Повреждено здание рядом с Министерством обороны РФ, еще один дрон попал в московский бизнес-центр.

Темы: Крымвзрыввойна
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