Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розвідка Британії пояснила, навіщо РФ займається військовою підготовкою дітей

"Європейська правда", Альона Мазуренко Понеділок, 24 липня 2023, 09:34
Розвідка Британії пояснила, навіщо РФ займається військовою підготовкою дітей
РОСІЙСЬКА ШКОЛЯРКА З АВТОМАТОМ. ФОТО РБК

Розвідка Великої Британії вважає, що Росія посилено проводить військову підготовку серед дітей, щоб розвивати в них культуру воєнізованого патріотизму.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Великої Британії за 24 липня, опублікований в Twitter

Деталі: В огляді відомство нагадує про плани РФ навчати школярів основам управління бойовими безпілотниками.

Як зазначили у розвідці, російський сенатор Артьом Шейкін оголосив, що уроки включатимуть в себе розвідку місцевості та способи протидії ворожим БПЛА.

Крім уроків з управління БПЛА, в Росії школярів планують навчати стрільбі з автомата, навичкам поводження з ручними гранатами і наданню першої медичної допомоги.

Усе це стане обов’язковим з 1 вересня 2023 року в програмі "Основи безпеки життєдіяльності" для учнів 10 і 11 класів.

Дослівно: "Посилений акцент Росії на військовій підготовці дітей є здебільшого спробою культивувати культуру воєнізованого патріотизму, а не розвивати справжні військові здібності. Однак додавання навичок керування БПЛА підкреслює, що Росія визначила використання тактичних БПЛА в Україні як сталий компонент сучасної війни".

Нагадаємо:

Теми: Велика БританіярозвідкаРосіядіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Велика Британія
Глава МЗС Британії відклав поїздку до Пекіна на тлі зникнення китайського колеги – ЗМІ
У Британії відкрили першу вулицю, названу на честь Зеленського
COVID-вечірки і Джонсон: фахівці розблокували телефон, пароль від якого забув експрем’єр
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: