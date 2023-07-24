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Розвідка Британії пояснила, навіщо РФ займається військовою підготовкою дітей

"Європейська правда", Альона Мазуренко Понеділок, 24 липня 2023, 09:34
Розвідка Британії пояснила, навіщо РФ займається військовою підготовкою дітей
РОСІЙСЬКА ШКОЛЯРКА З АВТОМАТОМ. ФОТО РБК

Розвідка Великої Британії вважає, що Росія посилено проводить військову підготовку серед дітей, щоб розвивати в них культуру воєнізованого патріотизму.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Великої Британії за 24 липня, опублікований в Twitter

Деталі: В огляді відомство нагадує про плани РФ навчати школярів основам управління бойовими безпілотниками.

Як зазначили у розвідці, російський сенатор Артьом Шейкін оголосив, що уроки включатимуть в себе розвідку місцевості та способи протидії ворожим БПЛА.

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Крім уроків з управління БПЛА, в Росії школярів планують навчати стрільбі з автомата, навичкам поводження з ручними гранатами і наданню першої медичної допомоги.

Усе це стане обов’язковим з 1 вересня 2023 року в програмі "Основи безпеки життєдіяльності" для учнів 10 і 11 класів.

Дослівно: "Посилений акцент Росії на військовій підготовці дітей є здебільшого спробою культивувати культуру воєнізованого патріотизму, а не розвивати справжні військові здібності. Однак додавання навичок керування БПЛА підкреслює, що Росія визначила використання тактичних БПЛА в Україні як сталий компонент сучасної війни".

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Теми: Велика БританіярозвідкаРосіядіти
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